Туристический сезон-2009 со скидкой на кризис

С начала года въездной туризм в России снизился на 25%, а выездной - на 22%. По данным Федерального агентства по туризму, в сезон-2009 падает популярность не только Еврозоны, но и Турции с Египтом (отдых в Шарм эль Шейхе). Однако у хабаровских турфирм достаточно оптимистичные прогнозы на сезон.

Туризм сближает...

"Спрос стал настолько разнообразным, что на чем-то конкретном акцентировать внимание очень сложно, - рассказывает Ксения НОВИКОВА, старший менеджер компании "Колесо путешествий". - Сегодня мы формируем туры, начиная с экономных автобусных маршрутов до самых дорогих ВИП-туров".

По словам представителей местных турфирм, самым большим спросом по-прежнему пользуются эконом-туры в Китай, и туроператоры ожидают, что массовый спрос сместится в сторону менее "звездных" отелей, сроки пребывания - к сокращению, а дополнительные услуги - к сужению. Однако, как отмечают эксперты, продажи элитных туров практически не упали. В Турции, например, в этом году также проблематично заказать номер в дорогих отелях, да и количество авиабилетов в Анталию в бизнес-классе в сезон ограничено.

По словам Светланы ФИЛИППОВОЙ, руководителя хабаровского филиала ООО "Компания "Солнечный ветер", вырос спрос на индивидуальные туры. "Сейчас, благодаря Интернету, туристы сами подбирают себе маршруты, отели, иногда даже очень редкие направления и приходят в туристическую компанию с уже готовым заказом на услуги. Менеджерам турфирмы остается лишь забронировать отели, подготовить документы для оформления виз, обеспечить трансферы и прочее. Все чаще туристы сами бронируют даже авиабилеты и отели через Интернет".

В целях увеличения продаж многие туроператоры пошли на различные бонусы и скидки за раннее бронирование туров. А при продаже своих туров бесплатно предлагают некоторые экскурсии, снабжают туристов путеводителями и другими буклетами. В этом году отельеры идут навстречу российским операторам, разделяя между собой риски. Многие отели предлагают сегодня "бонусные" ночи: клиентам, прожившим в отеле 7 ночей, восьмая ночь обходится бесплатно, а при условии 10 ночей пребывания клиенты платят только за семь.

Явно популярнее стало российское направление: Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, курорты Краснодарского края и, конечно же, Приморье. Менеджер по работе с клиентами компании "Дискавери-турс" Екатерина ЧИКИЛЬДИНА уверена, что количество желающих отдохнуть этим летом на берегу моря не уменьшится, "поскольку цены остались на уровне прошлого года. Можно найти и совсем дешевые туры, где стоимость пребывания составляет порядка 510 руб. в сутки на человека". В Хасанском районе, под Находкой и Владивостоком появилось много новых баз отдыха, старые перестраиваются, пытаясь соотнести качество к цене. Появились частные гостиницы со всеми удобствами, а владельцы баз предлагают туристам массу развлечений: скутера, боты, дайвинг, парашюты, морские прогулки на катерах, рыбалку и др.

...а сервис разделяет

Эксперты считают, что растущий курс валют, снижение покупательской способности и стремление туристов сэкономить на отдыхе будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. Его развитие - мечта и одновременно больное место для многих российских регионов. Хабаровский край не исключение.

По словам нового министра молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края Сергея ЛОПАТИНА, "недостаточное инвестирование в отрасль замедляет нормальное развитие внутреннего и въездного туризма как бизнеса в Хабаровском крае. Сейчас разрабатывается программа развития туризма в регионе до 2025 года. В частности, по ней должно быть предусмотрено круизное движение по Амуру, развитие рекреационного туризма и инфраструктуры".

Конечно, отсутствие инфраструктуры можно рассматривать как шанс на приключение. Но дикий туризм все менее популярен среди самих дальневосточников, повидавших комфорт мировых отелей. А среди иностранцев на "эксклюзив" клюют и вовсе единицы. И при этом явное несоответствие цены и предложения сервиса. Сергей Лопатин привел пример одного из местных отелей, где номер стоит 40 тыс. руб. в сутки, тогда как он в Токио снимал номер всего за... $100 в сутки.

Еще два немаловажных фактора, по словам министра, это стоимость авиаперелета и сервис на авиалиниях. К примеру, полет из Хабаровска в Ниигату может стоить до 37 тыс. в оба конца, а из Москвы - 21 тыс. "Японцы настолько удивились ценам "Владивосток Авиа", что сейчас уже запускают паромную линию Ниигата - Зарубино через Корею, - рассказывает Лопатин. - Стоимость поездки туда и обратно будет порядка $300. А в начале следующего года начнет выполнять авиарейсы японская авиакомпания".