МТС запустила свой портал в телевизорах

Компании МТС и Samsung объявили о старте продаж на российском рынке проигрывателей Samsung Smart TV с предустановленным сервисом мультимедийных развлечений Omlet.ru. Это интерактивный магазин с широким выбором лицензионного видеоконтента.

Владельцы телевизоров и Blu-ray проигрывателей Samsung Smart TV, подключенных к Интернету, имеют возможность просматривать кино и сериалы из каталога портала Omlet.ru с помощью специального меню и удобного интерфейса, адаптированного под навигацию с пульта дистанционного управления устройств Samsung, говорится в сообщении МТС.

Оплатить услугу абоненты МТС и «Мегафона» могут посредством мобильного телефона. После начала онлайн-просмотра фильм доступен в течение двух суток. Если просмотр оплаченного фильма не был начат, покупка действительна от 7 до 30 дней.