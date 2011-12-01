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МТС запустила свой портал в телевизорах
Компании МТС и Samsung объявили о старте продаж на российском рынке проигрывателей Samsung Smart TV с предустановленным сервисом мультимедийных развлечений Omlet.ru. Это интерактивный магазин с широким выбором лицензионного видеоконтента.
Владельцы телевизоров и Blu-ray проигрывателей Samsung Smart TV, подключенных к Интернету, имеют возможность просматривать кино и сериалы из каталога портала Omlet.ru с помощью специального меню и удобного интерфейса, адаптированного под навигацию с пульта дистанционного управления устройств Samsung, говорится в сообщении МТС.
Оплатить услугу абоненты МТС и «Мегафона» могут посредством мобильного телефона. После начала онлайн-просмотра фильм доступен в течение двух суток. Если просмотр оплаченного фильма не был начат, покупка действительна от 7 до 30 дней.
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