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Биотехнологии как приоритет
Вопросы безопасности продуктов, полученных биотехнологическим путем, все больше волнуют профессиональное сообщество. Чтобы найти ответы на них, Центр подготовки работников торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ) провел семинар с участием профессора, доктора биотехнологии Иллинойсского университета (США) Брюса ЧЭССИ.
С этим ученым ТГЭУ связывают давние отношения. Четыре года назад по приглашению Госдепартамента США он посетил Тихоокеанский государственный экономический университет. Затем специалисты ТГЭУ поехали на стажировку по программе «Влияние продуктов биотехнологии на развитие экономики в США». Они познакомились с научными достижениями в области сельскохозяйственной биотехнологии, с новыми сортами растений, с продуктами биотехнологии.
Семинар американского профессора на тему «Система регулирования продуктов биотехнологии в США» очень актуален. Тем более, что ТГЭУ пригласил эксперта мирового уровня в этой области - Брюс Чесси является федеральным инспектором FDA (агентство по контролю за лекарственными препаратами, продуктами питания и косметикой) и экспертом Министерства сельского хозяйства США. На этом семинаре присутствовали не только аспиранты, докторанты, магистранты ТГЭУ. Примерно половина участников - это предприниматели. Им тоже было интересно узнать о системе регулирования биотехнологии в США: Россия присоединяется к ВТО, а это значит, что нужно знать стандарты других стран.
Приезд ученого с мировым именем в области биотехнологии в Тихоокеанский государственный экономический университет не случаен. Это только один из этапов реализации программы по развитию инновационной инфраструктуры ТГЭУ, который вошел в число 56 победителей конкурса, объявленного в рамках Постановления Правительства РФ №219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». Программа подразумевает развитие трех основных платформ. Одна из них посвящена биотехнологии.
На средства федерального гранта ТГЭУ организовывает лабораторию фундаментальных исследований в области молекулярной биотехнологии и анализа биологически активных веществ. Есть намерение создать совместную международную кафедру с университетом штата Иллинойс.
В рамках реализации этой программы и по приглашению Министерства образования и науки специалисты ТГЭУ приняли участие в конференции по биотехнологии стран АСЕАН, который завершился на прошлой неделе в Ханое.
Программа развития инновационной инфраструктуры ТГЭУ предусматривает еще целый ряд мероприятий.
Своими достижениями в области биотехнологии Институт пищевых технологий ТГЭУ может гордиться по праву. Он единственный среди вузов Дальнего Востока и один из трех вузов России вошел в технологическую платформу Евросоюза «Пища для жизни». А такое возможно только при наличии серьезных фундаментальных и прикладных исследований в этой области.
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