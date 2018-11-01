www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов

01 Ноября 2018, 23:30 | Дальний Восток
Группа компаний ННК подписала соглашение с Министерством Энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой, которое приведет к стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает газета «Золотой Рог».
 
В соответствии договоренностями, достигнутыми на совещании в Правительстве Российской Федерации под руководством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака по мерам стабилизации поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и недопущения роста цен на моторные топлива для потребителей регионов, президент АО «Нефтегазхолдинг» (Группа компаний ННК) Эдуард Худайнатов сделал следующее заявление:
 
«Компанией подписано соответствующее соглашение и направлено в адрес Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы.
 
Группа компаний ННК является активным участником социально-экономического развития регионов ДФО и действует в тесной координации с Правительством РФ, в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по опережающему развитию Дальнего Востока сделает все для этого необходимое».
 
Напомним, что ранее на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли у Дмитрия Медведева премьер-министр пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины, чтобы притормозить рост цен на бензин. Группе ННК здесь было опасаться нечего. Дело в том, как уже не раз сообщала газета «Золотой Рог», ННК не является экспортером: 100 процентов производимых ею моторных топлив реализуется на внутреннем рынке. Также компания – крупный инвестор, вкладывающий достаточно большой объем средств в развитие производственных мощностей на Дальнем Востоке. В частности, только в модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода инвестировано более 3 млрд долларов. Поэтому причины, из-за которых Группа подписала соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой, кроются в другом. Здесь можно вернуться к тому, что сказал Эдуард Худайнатов, который, если истолковывать его слова шире, в очередной раз указал на  то, что ННК является ответственной российской компанией, к тому же крайне заинтересованной в развитии ныне откровенно депрессивных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока.
 
Добавим, что цены на бензин да и вообще вся ситуация на топливном рынке России с весны этого года - настоящая ахиллесова пята российской экономики. Она  заставляет страдать буквально всех: нефтяникам нелегко из-за налогового маневра в отрасли, независимые заправщики также не процветают. Ситуация этим не ограничивается, ведь подорожание топлива дает веерный эффект буквально на все отрасли - растут транспортные расходы, стоимость авиаперевозок, цена конечного товара для потребителей, продукты питания. Словом, проблема более чем глобальная и в масштабах экономики страны, и в смысле качества и стоимости жизни граждан.
 
Остается надеяться, что достигнутые договоренности приведут к стабилизации рынка нефтепродуктов.
 
Автор: Соб. инф.
Теги: Путин  медведев  Минэнерго  транспорт  Дальний Восток  нефтепереработка  ХНПЗ  Группа компаний ННК  Худайнатов  цены  ФАС  рынки  АЗС  экономика  завод  топливо  бензин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru