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Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
01 Ноября 2018, 23:30 | Дальний Восток
Группа компаний ННК подписала соглашение с Министерством Энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой, которое приведет к стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщает газета «Золотой Рог».
В соответствии договоренностями, достигнутыми на совещании в Правительстве Российской Федерации под руководством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака по мерам стабилизации поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и недопущения роста цен на моторные топлива для потребителей регионов, президент АО «Нефтегазхолдинг» (Группа компаний ННК) Эдуард Худайнатов сделал следующее заявление:
«Компанией подписано соответствующее соглашение и направлено в адрес Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы.
Группа компаний ННК является активным участником социально-экономического развития регионов ДФО и действует в тесной координации с Правительством РФ, в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по опережающему развитию Дальнего Востока сделает все для этого необходимое».
Напомним, что ранее на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли у Дмитрия Медведева премьер-министр пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины, чтобы притормозить рост цен на бензин. Группе ННК здесь было опасаться нечего. Дело в том, как уже не раз сообщала газета «Золотой Рог», ННК не является экспортером: 100 процентов производимых ею моторных топлив реализуется на внутреннем рынке. Также компания – крупный инвестор, вкладывающий достаточно большой объем средств в развитие производственных мощностей на Дальнем Востоке. В частности, только в модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода инвестировано более 3 млрд долларов. Поэтому причины, из-за которых Группа подписала соглашение с Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой, кроются в другом. Здесь можно вернуться к тому, что сказал Эдуард Худайнатов, который, если истолковывать его слова шире, в очередной раз указал на то, что ННК является ответственной российской компанией, к тому же крайне заинтересованной в развитии ныне откровенно депрессивных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Добавим, что цены на бензин да и вообще вся ситуация на топливном рынке России с весны этого года - настоящая ахиллесова пята российской экономики. Она заставляет страдать буквально всех: нефтяникам нелегко из-за налогового маневра в отрасли, независимые заправщики также не процветают. Ситуация этим не ограничивается, ведь подорожание топлива дает веерный эффект буквально на все отрасли - растут транспортные расходы, стоимость авиаперевозок, цена конечного товара для потребителей, продукты питания. Словом, проблема более чем глобальная и в масштабах экономики страны, и в смысле качества и стоимости жизни граждан.
Остается надеяться, что достигнутые договоренности приведут к стабилизации рынка нефтепродуктов.
Автор: Соб. инф.
Теги: Путин медведев Минэнерго транспорт Дальний Восток нефтепереработка ХНПЗ Группа компаний ННК Худайнатов цены ФАС рынки АЗС экономика завод топливо бензин
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