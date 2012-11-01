Газпром - риски Восточной газовой программы

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Специалисты считают, что стоимость завода во Владивостоке может быть увеличена вдвое.



Газпром представил оценку стоимости Восточной газовой программы, направленной на формирование позиций компании как крупного поставщика сжиженного природного газа на азиатские рынки. Программа предполагает строительство завода по производству СПГ на Дальнем Востоке, разработку Чаяндинского месторождения в Якутии и строительство трубопровода, связывающего месторождение с заводом СПГ. Представляем взгляд аналитиков Владивостокского филиала БКС Премьер на этот вопрос:

«Совокупные расходы на реализацию программы оцениваются в $45 млрд.

Хотя диверсификация на азиатские рынки может стать сильным драйвером роста для российского газового монополиста и позволит капитализировать газовые запасы компании в Восточной Сибири, указанный объем инвестиций в $45 млрд нам представляется заниженным», - говорит старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анатолий Кушнирук.

По словам эксперта, долгосрочный характер проекта и отсутствие контрактов с потенциальными покупателями российского газа в Азии вносят неопределенность в конечный итог запланированного объема инвестиций.

«Это, на наш взгляд, является еще одним фактором давления на инвестиционный кейс Газпрома. Мы сохраняем скептический взгляд на инвестиционную историю компании. Ключевые моменты Восточной газовой программы Газпрома», - говорит Анатолий Кушнирук.

Напомним, Газпром представил детали Восточной газовой программы, направленной на формировании позиций компании как крупного поставщика СПГ на азиатские рынки. Программа предполагает строительство завода по производству СПГ во Владивостоке установленной мощностью 10 млн т в год, разработку Чаяндинского месторождения в Якутии и строительство трубопровода протяженностью 3 200 км, связывающего месторождение с заводом СПГ.

Совокупные расходы на реализацию программы оцениваются в $45 млрд.

Кроме того, Газпром планирует начать разработку Ковыктинского месторождения природного газа в Иркутской области и строительство трубопровода от месторождения до газопровода в Западной Сибири в направлении Новосибирска и Омска. В результате Газпром планирует создатьединую систему газопроводов, соединяющей газотранспортные маршруты Западной и Восточной Сибири.

Финансовые советники БКС Премьер видят два основных риска, связанных с реализацией Восточной газовой программы Газпрома:

- Во-первых, представленная оценка стоимости программы в $45 млрд выглядит заниженной. По оценкам БКС фактические расходы могут составить $62-67 млрд.

«Первоначальные ориентиры Газпрома по мощности завода по производству СПГ во Владивостоке, на наш взгляд, недостаточны. Мощность в 10 млн т в год потребует 13.6 млрд куб. м газа, что существенно ниже целевого объема добычи на Чаяндинском месторождении (25 млрд куб м. в год)», - считает Анатолий Кушнирук.

Он подчеркнул тот факт, что ввиду отсутствия прогресса в переговорах Газпрома с Китаем по поставкам трубопроводного газа, для реализации экспортного потенциала Чаяндинского месторождения требуются мощности СПГ в объеме 18-20 млн т в год, что удвоит стоимость строительства завода СПГ Владивостоке.

Кроме того, разработка Ковыктинского месторождения в Иркутской области и строительство трубопровода, соединяющего газотранспортные маршруты Восточной и Западной Сибири,потребует еще $10-15 млрд. по нашим оценкам.

- Во-вторых, долгосрочный характер программы (2017-2020 гг.) вносит неопределенность в экономический результат инвестиций с точки зрения цены поставок и доли рынка, которая будет доступна для Газпрома в 2017-2020 годах.

Кроме того, при текущих ценах потенциал генерации свободного денежного потока Газпрома за счет поставок на внутренний и европейский рынки, по нашим оценкам, составляет $6-7 млрд, и, таким образом, реализация Восточной газовой программы окажет дополнительное давление на уровень свободного денежного потока компании, а также потребует привлечения нового долга.

Компания БКС сохраняет осторожный взгляд на инвестиционный кейс Газпрома.

Юрий РОГОВ,газета "Золотой Рог".