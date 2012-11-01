На Дальнем Востоке поисковыми работами охвачено не более 10% территории

Начальник департамента природопользования и ТЭК аппарата полпреда в ДФО Василий НАГИБИН напомнил о предстоящей в декабре 1-й коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока с пожеланием выработать итоговую резолюцию, где представить предложения, способные существенно ускорить развитие горнорудной отрасли региона, получить быструю экономическую отдачу.

- Горный блок является наиболее значимым из тех отраслей, где мы умеем работать, где есть нормативная база, где есть ресурсы, люди, сервис. Обозначьте то, чего не хватает для его ускоренного развития, что отрасли нужно от государства, мы готовы помогать в отстаивании ее интересов, - подчеркнул Василий Нагибин.

Услышанное получило практическое продолжение. В современной истории первой из крупных горных компаний по пути сближения коренной и россыпной добычи пошла компания «Петропавловск». Сейчас по пути внедрения дражного способа отработки платиновых россыпей на месторождении «Кондер» в Хабаровском крае идет знаменитая артель старателей «Амур». Ее опыт был представлен на третьей дальневосточной конференции МАЙНЕКС Дальний Восток исполнительным директором АС «Амур» Сергеем ГАРМАЕВЫМ. Пример «Амура», по мнению экспертов, станет отправной точкой для пересмотра перспектив и доходности для многих россыпных предприятий Дальнего Востока.

Темой для обсуждения на прошедшем МАЙНЕКСе стали перспективы и возможности интенсивного вовлечения в хозяйственный оборот сырья малых рудных объектов и объектов на ранней стадии освоения. Конференция также продемонстрировала непроходящий интерес к применению в условиях холодного климата технологии кучного выщелачивания, - низкозатратного способа извлечения тонкодисперсного золота. Он начинал развиваться в теплом климате, и в России довольно долгое время считался неперспективным. Как показала дискуссия, к настоящему времени целый ряд компаний подтвердил успешную работу этого метода в нашем климате.

Следующий блок вопросов касался методов переработки так называемого упорного сырья. Актуальность этой темы связана с исчерпанием в мире вообще, и в России в том числе, легко обогатимого сырья, доля которого в суммарных запасах стремительно сокращается. В ответ на складывающиеся условия в мире появилось большое число новых технологий, таких как бактериальное и автоклавное выщелачивание, новые процессы пирометаллургической переработки и ряд иных процессов. Однако эти методы в России еще только начинают применяться. Прошедший в среде профессионалов обмен мнениями и опытом по этим актуальным вопросам обещает ускорить ввод в строй новых, ранее нерентабельных и малодоступных для разработки объектов на Дальнем Востоке.

Завершающая сессия МАЙНЕКСа, где обсуждались предложения в резолюцию конференции, оказалась самой жаркой. Что будет внесено в окончательный вариант, решит оргкомитет. Мы же представим, с нашей точки зрения, наиболее интересные предложения и моменты дискуссии.

- радикально либерализовать законы и правила, связанные с поисками полезных ископаемых, и выдавать поисковые лицензии по заявочному принципу. Оказывается, на Дальнем Востоке поисковыми работами охвачено не более 10% территории. А геологическая изученность, естественно, еще ниже, отмечали участники конференции. Парадокс в том, что мы догадываемся, что богаты, но так пока не знаем чем и насколько.

- Мы страдаем не от отсутствия запасов, или от недостаточности разведки, а от отсутствия основанной на поисковых работах информации, где вести разведку и на какие полезные ископаемые, - констатирует руководитель оргкомитета конференции, руководитель проектов АС «Амур» Михаил ЛЕСКОВ. - Как на этой стадии можно делать экономические оценки развития территории, на какое сырье ориентироваться? Надо выдавать поисковые лицензии по заявлению и без стартовых платежей, и давать желающим возможность искать полезные ископаемые на территории России там, где они хотят, в том числе в береговой зоне. Береговая зона, литораль - это аккумулятор полезных ископаемых, у нас же получение разрешений на работы в этой зоне связаны с колоссальными трудностями.

- давать без аукциона или иных условий право добычи полезных ископаемых компаниям, которые что-то разведали, по принципу: открыл - добывай. При этом - исключить распространение понятия «стратегических объектов» на такие вновь открываемые месторождения, что бы они ни содержали.

- разделить Закон о недрах на два закона - о твердых полезных ископаемых в недрах и Закон о жидких и газообразных полезных ископаемых в недрах. Это следует сделать, чтобы исключить остатки советского подхода к драгоценным металлам как к «валютной ценности», со всеми присущими прежней системе избыточными и неестественными ограничениями.

- ввести практику заключения договоров между государственными ведомствами и юридическими и частными лицами для случаев геолого-экономических оценок, прогнозов, поисков и др., содержащих высокую долю предпринимательского риска, взамен регулирования этих взаимоотношений разного рода постановлениями, нормами и «программами».

Михаил Лесков поясняет, что через государственные целевые программы, которыми так увлекается правительство, целесообразно решать какие-то долгосрочные и глобальные перспективы. Краткосрочные же и среднесрочные задачи практической направленности целесообразнее решать через договорные отношения государства с бизнесом, так как ситуация на рынке (например, цены), меняется быстрее, чем пишутся программы.

- Этот договор должен быть не столько денежный, сколько мотивационный - тебе дали площадь для оценки, ты должен вернуть информацию в фонд недр. Кто-то следующий добавит сюда свою информацию. В Канаде, например, так и делается, поэтому Канада стала кузницей кадров для мировой горной отрасли. Ничто не мешает России сделать то же самое.

Прозвучал еще ряд предложений, понятных лишь профессионалам. С нашей точки зрения стоит отметить еще одно, важное не только для горной отрасли, а для всей экономики страны, и вызвавшее аплодисменты в зале. Предложение касается ответственности чиновников, принимающих решения, за конечный результат этих решений.

Его можно сформулировать так: «Самой главной проблемой российской экономики является не отсутствие законодательства, не его несовершенство, не уровень инвестиционного климата, не дефицит минеральных запасов, не высокие тарифы и прочее, а безответственность тех, кто принимает решения с последствиями не для себя, а для других!