С 1 сентября пошлина на экспорт нефти из РФ выросла на 1,3%

С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в РФ выросла с $438,2 до $444,1 за тонну. Таким образом, рост составил 1,3%.

Соответствующее постановление (N714) было подписано 24 августа.

Пошлина на светлые нефтепродукты составила $297,5 за тонну (в августе $293,6 за тонну), пошлина на темные нефтепродукты – $207,4 ( в августе $204,6 за тонну).

В сентябре, согласно постановлению, сохраняется запретительный уровень пошлин на экспорт бензина в размере $399,7 за тонну (в августе – $394,4 за тонну).

Льготная ставка пошлины выросла с $201 до $205,1 за тонну.