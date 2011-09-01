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Минприроды РФ предлагает поправки, стимулирующие переработку полезных ископаемых
Минприроды России предлагает внести изменения в закон “О недрах” в части лицензирования права пользования участками недр, в частности, ввести нормы, стимулирующие переработку добытых полезных ископаемых, говорится в сообщении министерства.
Соответствующий проект размещен на сайте Минприроды.
Предложено также конкретизировать условия лицензий и порядок внесения изменений в лицензии, уточняются основания для прекращения права пользования участками недр.
Документом предлагается запретить переоформление недропользователями лицензий на иное лицо, если им направлены письменные уведомления о допущенных нарушениях. Запрет действует до устранения этих нарушений в срок, указанный в уведомлении.
Законопроект также предполагает возможность выдачи лицензии на пользование недрами единственному участнику аукциона. В этом случае размер разового платежа за пользование недрами назначается не ниже установленного условиями аукциона.
В части конкретизации условий лицензии предлагается дополнить их условиями, определяющими виды и минимальные объемы поисковых и геологоразведочных работ с разбивкой по годам и сроки их проведения, сроки ввода в разработку месторождений полезных ископаемых, а также условия использования геологической информации, получаемой в процессе пользования недрами и сроки представления этой информации государству.
“Данные меры позволят контролировать процесс геологического изучения участков недр, а также обеспечат своевременный ввод в разработку месторождений полезных ископаемых, получение государством всего объема геологической информации от пользователей недр”, – говорится в сообщении Минприроды.
В связи с тем, что закон “О недрах” практически не регламентирует процедуру внесения изменений в лицензии на пользование недрами, Минприроды предлагает дополнить его новой статьей, которая закрепляет функцию внесения изменений в лицензии за федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом. Что касается участков недр, распоряжение которыми относится к компетенции субъектов РФ, эти полномочия возлагаются на орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ при согласии пользователя недр. Статьей также определяются основания для внесения изменений в лицензии на пользование недрами.
Законопроектом вводится дополнительный основной критерий для выявления победителя при проведении конкурса на право пользования участками недр – обязательства победителя конкурса по переработке добытого полезного ископаемого. К данному основному критерию предлагается отнести эффективность и научно-технический уровень предлагаемых программ по переработке.
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