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Закон о ТОРах на Дальнем Востоке могут принять уже осенью
Закон о зонах опережающего развития на Дальнем Востоке могут внести и принять в осеннюю сессию. Об этом заявил 30 июля глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Мы рассчитываем, что мы выйдем на внесение законопроекта и принятие в осеннюю сессию», – сказал министр на совещании у Президента России Владимира Путина.
Александр Галушка также отметил, что работа по созданию 14 площадок опережающего развития на Дальнем Востоке будет завершена до 1 сентября.
По его словам, было рассмотрено около 400 предложений по площадкам для размещения территорий опережающего развития. Главным критерием для отбора были инвестпривлекательность для размещения новых производств, ориентирование на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Таких площадок всего отобрано 14, каждая из них для нас важна как потенциальный источник и интенсификации экономического развития. У каждой из этих 14 площадок на сегодняшний день ведется работа по подготовке комплексного плана их инженерного и инфраструктурного обустройства, до 1 сентября этого года эта работа будет завершена», – подчеркнул он.
Отметим, в Приморье по всем первоочередным проектам ТОРов уже определены предполагаемые инвесторы.
В числе перспективных наиболее проработанных проектов ТОРов, планируемых к размещению в Приморье, – Надеждинская и Михайловская площадки, порт Зарубино, проект ВНХК в Партизанском районе и остров Русский.
По словам главы региона Владимира Миклушевского, реализация этих проектов начнется уже в этом году.
«На создание инфраструктуры требуется не менее миллиарда рублей на каждую площадку. Но я не намерен откладывать их реализацию на долгие годы, начнем ее уже в этом году. Мы имеем поддержку со стороны Министерства, с которым сложилась не чиновничья, а продуктивная работа, ориентированная на результат», - заявил Владимир Миклушевский.
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