Россия в I полугодии снизила общее производство золота до 77,6 тонны

31 июля, ZRPRESS. Российские аффинажные заводы в январе-июне 2012 года произвели 77,607 тонны золота, добытого недропользователями и полученного в результате попутного производства цветных металлов, включая переработку ломов и отходов - это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, сообщает Союз золотопромышленников России.

Добыча золота из недр в отчетный период снизилась на 3,8% - до 66,963 тонны. Попутное производство снижено на 0,6% - до 7,868 тонны, вторичное - из ломов и отходов - также снижено на 24,2%, до 2,776 тонны.

В первом полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост добычи обеспечили Красноярский край, Иркутская и Челябинская области.

Увеличили добычу предприятия компаний: Polyus Gold Int - в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии; Polymetal Int - в Магаданской области; ОАО "Высочайший" - в Иркутской области; ООО "А/С "Шахтер" - на Чукотке.

Снижение добычи в Чукотском АО связано с плановым снижением содержаний в перерабатываемой руде на месторождении Купол, которое разрабатывает канадская Kinross Gold.

В июне 2012 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года добыча золота снизилась на 3,085 тонны.

В подготовленной сводке не учитывается следующая информация: ОАО "Полиметалл" в первом полугодии 2012 года на обогатительной фабрике Албазино (Амурская область) переработало 629 тысяч тонн руды и произвел 51,3 тысячи тонн концентрата, содержащего около 2,5 тонны золота; Highland Gold Mining на Новоширокинском месторождении в Забайкалье в первом полугодии получила 540 килограммов золота в концентратах.

По результатам 2011 года российские аффинажные заводы произвели 212,122 тонны золота - на 4,7% больше, чем годом ранее. При этом добыча из недр составила 185,3 тонны, попутное производство - 14,35 тонны.