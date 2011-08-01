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Российский рынок рыбы пополнится очередной партией свежего минтая

01 Августа 2011, 16:49 | Дальний Восток

Магаданский траулер «Си Хантер» разгрузил 290 тонн рыбы.

Разгрузка прошла с большой задержкой. Причиной стали контролирующие органы. Средний траулер «Си Хантер» уже третий год осваивает квоту на минтай в прибрежной зоне Охотского моря. Каждые 5-6 дней судно заходит в порт Магадана для разгрузки и каждый раз экипаж проверяют контролирующие органы. Сегодня пограничники заставили себя ждать почти час. После чего принялись изучать документы и паспорта членов экипажа. Ожидание продлилось еще столько же, сообщает МТК-Видео.

Каждая минута простоя судна, контейнеров и работников стоит немалых денег. А пограничники уходить не торопятся, журналистов на борт не пускают и от комментариев отказываются, пишет kolyma.ru.

Квота на летний промысел минтая составляет 4 тысячи тонн и ее надо освоить до сентября.

Разгрузка траулера начинается внизу в трюме. Уже упакованный минтай складывают на специальные поддоны и поднимают наверх. Затем, уже вручную, рыбу грузят в контейнеры. Для разгрузки всего улова необходимо примерно 10 таких контейнеров, которые затем отправятся по всей стране. Эту партию уже ждут во Владивостоке.

Во время рейса команда работает настолько слаженно, что дальнейшая транспортировка продукции становится значительно удобнее. Рыбу не только ловят, но и тут же обрабатывают, замораживают и пакуют в ламинированные пакеты. Так она дольше сохраняет свои полезные свойства. Сам траулер позволяет иметь на борту специальный цех и холодный трюм, который вмещает до 300 тонн минтая. По мощности это современное судно не уступает своим собратьям. «Си Хантер» или «Морской охотник» работает круглый год. Только после зимней путины на несколько дней траулер уходит в Корею на плановый ремонт.

Автор: kolyma.ru
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