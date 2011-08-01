Правительство утвердило тарифные квоты на мясо

Правительство РФ своим постановлением № 616 от 27 июля 2011 года, утвердило тарифные квоты в отношении говядины, свинины и мяса домашней птицы на 2012 год.

Текст документа представлен на сайте правительства РФ.

Согласно документу, квота в отношении говядины свежей или охлажденной составляет 30 тысяч тонн, замороженной – 530 тысяч тонн. В отношении свинины квота составит 320 тыс. тонн, мяса птицы – 250 тыс. тонн.