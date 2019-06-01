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Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур

01 Июня 2019, 09:54 | Дальний Восток

Пока отечественные авиаперевозчики откровенно грабят дальневосточников, жителям региона на помощь приходят иностранцы

В июне, тем кто не позаботился о покупке авиабилетов заранее, слетать из Владивостока в Москву уже довольно накладно. Авиабилеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» как принято на монополизированном российском рынке без всякого обоснования подорожали до 60 тыс. рублей и более за прямой рейс до столицы в одну сторону.

Увы, федеральные власти, в чьем ведении находится данный сектор экономики, уже долгие годы не только закрывают глаза на откровенный беспредел, но и часто потворствуют монополистам. Никакой помощи дальневосточники не ждут и от кураторов региона, которые в своих отчетах откровенно лгут, рассказывая тому же президенту о льготах на авиаперелеты для жителей региона, но практически никогда не упоминают, что они касаются лишь отдельных категорий населения. Дальневосточники, оставленные один на один со своими транспортными проблемами, вынуждены искать обходные пути и экспериментировать.


 

Так, как выяснили продвинутые "летуны", с пересадками можно долететь порой не просто в несколько раз дешевле, но и заодно побывав в крупнейших азиатских столицах. Так, рейс Владивосток - Пекин - Москва обойдется путешественнику примерно - в 40 тыс. рублей. Владивосток - Токио - Москва - около 50 тыс. рублей. Перелет из Владивостока в Гонконг, оттуда в Сингапур и потом уже в Москву можно найти на некоторые даты в июне всего за 14 тыс. рублей. Мечтающие увидеть роскошь ОАЭ могут полететь в Москву через Абу-Даби, при этом посетив Сеул и Гонконг за 57 тысяч.


 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авиа  перелет  Россия  Гонконг  билет  аэрофлот  аэропорт  Сингапур 



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