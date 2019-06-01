Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
Пока отечественные авиаперевозчики откровенно грабят дальневосточников, жителям региона на помощь приходят иностранцы
В июне, тем кто не позаботился о покупке авиабилетов заранее, слетать из Владивостока в Москву уже довольно накладно. Авиабилеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» как принято на монополизированном российском рынке без всякого обоснования подорожали до 60 тыс. рублей и более за прямой рейс до столицы в одну сторону.
Увы, федеральные власти, в чьем ведении находится данный сектор экономики, уже долгие годы не только закрывают глаза на откровенный беспредел, но и часто потворствуют монополистам. Никакой помощи дальневосточники не ждут и от кураторов региона, которые в своих отчетах откровенно лгут, рассказывая тому же президенту о льготах на авиаперелеты для жителей региона, но практически никогда не упоминают, что они касаются лишь отдельных категорий населения. Дальневосточники, оставленные один на один со своими транспортными проблемами, вынуждены искать обходные пути и экспериментировать.
Так, как выяснили продвинутые "летуны", с пересадками можно долететь порой не просто в несколько раз дешевле, но и заодно побывав в крупнейших азиатских столицах. Так, рейс Владивосток - Пекин - Москва обойдется путешественнику примерно - в 40 тыс. рублей. Владивосток - Токио - Москва - около 50 тыс. рублей. Перелет из Владивостока в Гонконг, оттуда в Сингапур и потом уже в Москву можно найти на некоторые даты в июне всего за 14 тыс. рублей. Мечтающие увидеть роскошь ОАЭ могут полететь в Москву через Абу-Даби, при этом посетив Сеул и Гонконг за 57 тысяч.
Новости тематики
- Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года
- Не бензином единым живет АЗС
- На авиамаршрут Владивосток – Москва вернут алкоголь
- Независимые АЗС толкают вверх цену на топливо
- "Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Новости раздела
- Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
- Стало известно, какую икру лучше не покупать
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- Slavda Group выпустила новую питьевую воду
- Дальневосточники выступают против крабовых аукционов
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Порты Дальнего Востока бьют рекорды
- Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года
- Не бензином единым живет АЗС
- Выработка электроэнергии станциями ДГК в 2018 году выросла на 4,4%
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?
- Снижение покупательского спроса и высокие тарифы тормозят развитие бизнеса в Приморье
- Бизнес-гороскоп: Девам рекомендовано отправляться к морю
- На рынке краба неизбежен шторм
- Джонки идут на абордаж
- Приморье энергично перевооружается
- Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье