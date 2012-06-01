Способы остекления балконов и лоджий

Современный дизайн квартир развит настолько, что может предложить массу вариантов перепланировки квартиры. В связи с тем, что дизайнеры всегда стремятся рационально использовать площадь, лоджии и балконы часто присоединяются к комнате. Так они становятся функциональной зоной, например, дополнительной жилой площадью, оранжереей, зимним садом или рабочим кабинетом. Но для того, чтобы стать частью жилой площади и усилить теплоснабжение, и балкон, и лоджия должны быть качественно остеклены. Популярны несколько вариантов застекления балконов и лоджий.

Простое остекление

Оно заключается в установке металлических, пластиковых и деревянных рам со вставленными стеклами, которые могут быть различны в зависимости от потребности заказчика, например, тонированными или витражными. Такое застекление повышает теплоснабжение не более, чем на 2-3 градуса.



Остекление евроокнами

Это более надежный и качественный способ, но и более дорогостоящий, так как в эту услугу входят:

установка оконного профиля;

подбор и монтаж стеклопакетов;

герметизация помещения с помощью монтажной пены;

покрытие алюминиевого профиля порошковой краской для надежной защиты от внешних воздействий;

внутренняя обшивка стен балкона материалами по желанию заказчика (пластиковые панели, вагонка).

Евроостекление с утеплением помещения

Лоджия после остекления евроокнами не становится теплой, и если стоит задача не просто сделать из балкона веранду, а использовать как функциональную зону, присоединенную к основной жилплощади, потребуется воспользоваться этим вариантом.

Помимо этого потребуется:

прокладка утеплителя по периметру балкона, на полу и потолке;

гидроизоляция;

обшивка потолка и стен заранее выбранным заказчиком материалом;

решение об отоплении и освещении — что, как и в каком количестве проводить.

Монтаж деревянных рам

Это не самый надежный способ остекления, так как окна из дерева обладают невысокой долговечностью, а различные защитные средства ненадолго продлевают срок службы. Створки окон при таком остеклении со временем рассохнутся, помимо появившихся щелей, они станут плохо закрываться.



Стальное остекление

Это железная конструкция со вставленными в нее закругленными стеклами с резиновой окантовкой. Этот вариант называют «троллейбусным». Он не очень надежен за счет того, что железо ржавеет.



Широко распространено остекление балконов алюминиевым профилем. Он пожаробезопасен и намного прочнее дерева. Это холодное остекление без изолирующих прокладок с одинарным стеклом. Различают раздвижные и распашные конструкции. Также для теплого балкона можно воспользоваться остеклением ПВХ-окнами, которые отлично зарекомендовали себя в России. Для получения дополнительной теплой жилой площади такое остекление — наиболее удачный вариант. Для современного и уютного дизайна квартир подойдет безрамное остекление, которое имеет вид сплошной стены, смотрится красиво и защищает от холода.