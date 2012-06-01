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Способы остекления балконов и лоджий

01 Июня 2012, 13:31 | Дальний Восток
Современный дизайн квартир развит настолько, что может предложить массу вариантов перепланировки квартиры. В связи с тем, что дизайнеры всегда стремятся рационально использовать площадь, лоджии и балконы часто присоединяются к комнате. Так они становятся функциональной зоной, например, дополнительной жилой площадью, оранжереей, зимним садом или рабочим кабинетом. Но для того, чтобы стать частью жилой площади и усилить теплоснабжение, и балкон, и лоджия должны быть качественно остеклены. Популярны несколько вариантов застекления балконов и лоджий.

Простое остекление

Оно заключается в установке металлических, пластиковых и деревянных рам со вставленными стеклами, которые могут быть различны в зависимости от потребности заказчика, например, тонированными или витражными. Такое застекление повышает теплоснабжение не более, чем на 2-3 градуса.

Остекление евроокнами

Это более надежный и качественный способ, но и более дорогостоящий, так как в эту услугу входят:

  • установка оконного профиля;
  • подбор и монтаж стеклопакетов;
  • герметизация помещения с помощью монтажной пены;
  • покрытие алюминиевого профиля порошковой краской для надежной защиты от внешних воздействий;
  • внутренняя обшивка стен балкона материалами по желанию заказчика (пластиковые панели, вагонка).

Евроостекление с утеплением помещения

Лоджия после остекления евроокнами не становится теплой, и если стоит задача не просто сделать из балкона веранду, а использовать как функциональную зону, присоединенную к основной жилплощади, потребуется воспользоваться этим вариантом.

Помимо этого потребуется:

  • прокладка утеплителя по периметру балкона, на полу и потолке;
  • гидроизоляция;
  • обшивка потолка и стен заранее выбранным заказчиком материалом;
  • решение об отоплении и освещении — что, как и в каком количестве проводить.

Монтаж деревянных рам

Это не самый надежный способ остекления, так как окна из дерева обладают невысокой долговечностью, а различные защитные средства ненадолго продлевают срок службы. Створки окон при таком остеклении со временем рассохнутся, помимо появившихся щелей, они станут плохо закрываться.

Стальное остекление

Это железная конструкция со вставленными в нее закругленными стеклами с резиновой окантовкой. Этот вариант называют «троллейбусным». Он не очень надежен за счет того, что железо ржавеет.

Широко распространено остекление балконов алюминиевым профилем. Он пожаробезопасен и намного прочнее дерева. Это холодное остекление без изолирующих прокладок с одинарным стеклом. Различают раздвижные и распашные конструкции. Также для теплого балкона можно воспользоваться остеклением ПВХ-окнами, которые отлично зарекомендовали себя в России. Для получения дополнительной теплой жилой площади такое остекление — наиболее удачный вариант. Для современного и уютного дизайна квартир подойдет безрамное остекление, которое имеет вид сплошной стены, смотрится красиво и защищает от холода.

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