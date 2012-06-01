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Способы остекления балконов и лоджий
Простое остекление
Оно заключается в установке металлических, пластиковых и деревянных рам со вставленными стеклами, которые могут быть различны в зависимости от потребности заказчика, например, тонированными или витражными. Такое застекление повышает теплоснабжение не более, чем на 2-3 градуса.
Остекление евроокнами
Это более надежный и качественный способ, но и более дорогостоящий, так как в эту услугу входят:
- установка оконного профиля;
- подбор и монтаж стеклопакетов;
- герметизация помещения с помощью монтажной пены;
- покрытие алюминиевого профиля порошковой краской для надежной защиты от внешних воздействий;
- внутренняя обшивка стен балкона материалами по желанию заказчика (пластиковые панели, вагонка).
Евроостекление с утеплением помещения
Лоджия после остекления евроокнами не становится теплой, и если стоит задача не просто сделать из балкона веранду, а использовать как функциональную зону, присоединенную к основной жилплощади, потребуется воспользоваться этим вариантом.
Помимо этого потребуется:
- прокладка утеплителя по периметру балкона, на полу и потолке;
- гидроизоляция;
- обшивка потолка и стен заранее выбранным заказчиком материалом;
- решение об отоплении и освещении — что, как и в каком количестве проводить.
Монтаж деревянных рам
Это не самый надежный способ остекления, так как окна из дерева обладают невысокой долговечностью, а различные защитные средства ненадолго продлевают срок службы. Створки окон при таком остеклении со временем рассохнутся, помимо появившихся щелей, они станут плохо закрываться.
Стальное остекление
Это железная конструкция со вставленными в нее закругленными стеклами с резиновой окантовкой. Этот вариант называют «троллейбусным». Он не очень надежен за счет того, что железо ржавеет.
Широко распространено остекление балконов алюминиевым профилем. Он пожаробезопасен и намного прочнее дерева. Это холодное остекление без изолирующих прокладок с одинарным стеклом. Различают раздвижные и распашные конструкции. Также для теплого балкона можно воспользоваться остеклением ПВХ-окнами, которые отлично зарекомендовали себя в России. Для получения дополнительной теплой жилой площади такое остекление — наиболее удачный вариант. Для современного и уютного дизайна квартир подойдет безрамное остекление, которое имеет вид сплошной стены, смотрится красиво и защищает от холода.
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