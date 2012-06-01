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Абоненты "Ростелекома" выбирают "электронный счет"

01 Июня 2012, 14:02 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Благодаря отказу от бумажных счетов абоненты «Ростелеком – Дальний Восток» смогли сохранить 23 дерева.

Почти 40 000 абонентов «Ростелеком – Дальний Восток» отказались от получения бумажного счета за услуги компании, выбрав «электронный счет». Он представляет собой доставку счетов-квитанций за услуги ОАО «Ростелеком» по электронной почте.

Это современный сервис дистанционной доставки счетов-квитанций за услуги ОАО «Ростелеком». Он позволяет абонентам:

узнать сумму к оплате за предоставленные услуги на неделю раньше;

на один электронный ящик получать несколько электронных счетов;

при наличии пластиковой карты Visa и/или MasterCard моментально оплачивать услуги.

Электронный счет – это полноценный документ, который является новым правомерным способом пополнения счета ОАО «Ростелеком».

В конце 2011 года «Ростелеком – Дальний Восток» запустил акцию «Спаси дерево!», предложив абонентам отказаться от бумажных счетов за свои услуги и получать их в электронном виде, тем самым внести свой вклад в дело сохранения дальневосточных лесов.

Всего за полгода действия акции благодаря отказу от бумажных счетов абоненты «Ростелеком – Дальний Восток» смогли сохранить 23 дерева. Вполне осязаемая аллея из взрослых деревьев!

Отказаться от бумажного счета можно в центрах обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» или в Личном кабинете абонента, сообщает Татьяна Мазнева, начальник отдела по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье "ЗР"

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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