Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Абоненты "Ростелекома" выбирают "электронный счет"
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Благодаря отказу от бумажных счетов абоненты «Ростелеком – Дальний Восток» смогли сохранить 23 дерева.
Почти 40 000 абонентов «Ростелеком – Дальний Восток» отказались от получения бумажного счета за услуги компании, выбрав «электронный счет». Он представляет собой доставку счетов-квитанций за услуги ОАО «Ростелеком» по электронной почте.
Это современный сервис дистанционной доставки счетов-квитанций за услуги ОАО «Ростелеком». Он позволяет абонентам:
узнать сумму к оплате за предоставленные услуги на неделю раньше;
на один электронный ящик получать несколько электронных счетов;
при наличии пластиковой карты Visa и/или MasterCard моментально оплачивать услуги.
Электронный счет – это полноценный документ, который является новым правомерным способом пополнения счета ОАО «Ростелеком».
В конце 2011 года «Ростелеком – Дальний Восток» запустил акцию «Спаси дерево!», предложив абонентам отказаться от бумажных счетов за свои услуги и получать их в электронном виде, тем самым внести свой вклад в дело сохранения дальневосточных лесов.
Всего за полгода действия акции благодаря отказу от бумажных счетов абоненты «Ростелеком – Дальний Восток» смогли сохранить 23 дерева. Вполне осязаемая аллея из взрослых деревьев!
Отказаться от бумажного счета можно в центрах обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» или в Личном кабинете абонента, сообщает Татьяна Мазнева, начальник отдела по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Досье "ЗР"
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
- Новый инструмент моделирования будущего опробуют на Дальинфокоме во Владивостоке
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста