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Туристы возвращаются в страну сакуры
01 Мая 2012, 23:31 | Дальний Восток
Согласно представленному отчёту Японской национальной туристической организации (JNTO), в марте число иностранных туристов практически вернулось на уровень, предшествовавший прошлогодней катастрофе.
По данным организации, в марте этого года в Японию приехало 678,5 тыс. туристов из-за рубежа, что на 92,4% больше по сравнению с мартом прошлого года и всего на 4,4% меньше показателя за март 2010 г., когда в страну приехало 709684 иностранных туриста. По всей видимости, увеличение числа туристов связано с тем, что опасения по поводу радиационного облучения из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» утихли. Тем не менее пока что немногие иностранцы выбирают для посещения регион Тохоку.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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