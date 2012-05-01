Количество неплательщиков может вырасти - энергетики

Правительство рассматривает введение новой модели платежной системы на розничном рынке электроэнергии (РРЭ), планируя забрать финансовые потоки розничного рынка электроэнергии объемом в 2 трлн рублей у энергосбытов и передать их в ведение особого регистратора при «Совете рынка». Энергетики считают, что при таком раскладе доля неплательщиков вырастет вдвое.

Новая модель платежной системы на розничном рынке должна исключить нецелевое расходование денег, которые потребители платят за свет, говорится в презентации рабочей группы по развитию платежной системы в электроэнергетике и ЖКХ предправления ВБРР Григория КУРЦЕРА. Концепция уже одобрена с замечаниями возглавляемой вице-премьером Игорем СЕЧИНЫМ правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики.

Концепция полностью меняет структуру расчетов, принятую в рознице. Из списка получателей денег от потребителей электроэнергии исключены управляющие и сбытовые компании. Ключевым регулятором розничного рынка станет регистратор, учредителем которого, как планируется, будет НП «Совет рынка», которое уже выполняет сходные функции на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Филиалы нового регулятора в регионах будут заключать и регистрировать договоры о присоединении к РРЭ, причем только на условиях раскрытия участниками рынка своих конечных бенефициаров, а также контролировать расчеты.

Предлагается создать расчетный центр на базе нескольких банков - по сути, сеть спецсчетов, куда будет поступать оплата от потребителей.

Обязательным условием участия в системе станет отчисление части прибыли, полученной от ведения спецсчетов, в специальный гарантийный фонд. Из него будут предоставляться средства на срочные нужды, в том числе в случае банкротства гарантирующего поставщика (ГП, основные энергосбыты региона, снабжающие большинство потребителей).

Добиться прозрачности расчетов на рынке электроэнергии поручил во время президентской кампании премьер-министр Владимир ПУТИН.

Сами участники расчетов опасаются, что реформа добавит проблем. «У управляющих компаний остаются обязательства предоставить услуги, а с населения снимается обязательство заплатить», - отмечает представитель управляющей компании.

По сведениям «ЗР», на 1 мая 2012 года задолженность всех категорий потребителей за электроэнергию на Дальнем Востоке (Амурская область, Хабаровский и Приморский края, Еврейская АО) составляла 4,350 млрд рублей. При этом порядка 40% населения оплачивает счета только после напоминания.

«В случае передачи полномочий по сбору средств стоит ожидать тотальных неплатежей. Банки не смогут работать с неплательщиками так, как это делают сбытовики», - говорит один из участников рынка.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».