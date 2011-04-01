Компьютер в потребительской корзине

Компьютерный рынок - один из наиболее быстрорастущих на Дальнем Востоке. Он активно развивается, но еще далек от насыщения - пока "персоналка" есть лишь у каждой десятой российской семьи.

- Хотя в 2003-2004 гг. рост рынка у нас несколько замедлился, но, если взглянуть на итоги последних пяти лет, то этот сектор вырос не менее чем в 2-3 раза, - говорит коммерческий директор магаданской фирмы "Софт-капитал" Владимир МУТЕРЛЕВИЧ.

Собственно региональных особенностей в развитии рынка не так много. Компьютерный рынок практически на 100% завязан на импорт, дистрибуция преимущественно идет через Москву. Отличия связаны в основном с удаленностью региона от Москвы: чем дальше, тем слабее влияние московского капитала и московских торговых сетей, тем меньше доля компьютеров российских и международных брендов, больше местной сборки.

- На Дальнем Востоке большая часть населения сосредоточена в крупных городах, прежде всего - во Владивостоке и Хабаровске, - говорит директор розничной сети владивостокской компании "Навиком" Олег КОСЕНКО. - Остальные крупные города по количеству жителей значительно уступают лидерам. Соответственно и компьютерный рынок, и иные коммерческие направления наиболее динамично развиваются именно здесь.

Особенности мелкого бизнеса

Есть у компьютерного рынка одна особенность: наряду с лидерами, имеющими филиалы по региону и опирающимися на собственные товарные запасы, на нем преспокойно сосуществуют не менее сотни мелких и даже совсем малюсеньких фирм. Подобная ситуация наблюдалась в начале 90-х гг. на рынке телевидеоаппаратуры и бытовой техники. Но прошло несколько лет, и крупные торговые сети сожрали "малышей". А вот в компьютерном бизнесе этого не произошло.

Бизнес мелких фирм предельно прост. Первоначальные затраты невелики: достаточно арендовать помещение с парой столов и стульев. Приходит покупатель, заказывает компьютер - и продавцы побежали по оптовым складам в поисках недостающих "железяк". Отсутствие необходимости содержать развитую инфраструктуру и невысокая торговая наценка в 5-7% позволяет мелким компаниям продавать товар чуть дешевле, чем в крупных фирмах. Собрать компьютер из комплектующих - дело нехитрое. Прибыль, конечно, невелика, но можно держаться на плаву годами.

Цены падают

Наибольшую роль в стремительном развитии рынка сыграло продолжающееся снижение цен на товары. Если в середине 90-х годов прошлого века "средний" компьютер со "средним" монитором обходился покупателю примерно в $1000, то сейчас стоимость недорогой конфигурации составляет $450-600. В этом смысле ситуация для потребителя сейчас благоприятнее, чем несколько лет назад.

Пока еще на рынке царствует "ценовая" конкуренция. Но все больше потребителей осознают, что цена приобретения и цена пользования - вещи разные. Такие мотивы, как надежность, уровень сервиса и репутация продавца, нередко превалируют над суммой счета за компьютер.

Местная сборка отступает

В большинстве регионов Дальнего Востока наблюдается непропорциональное (по сравнению с западными областями России) соотношение компьютеров местной сборки и от крупных производителей. Компьютеры раскрученных российских брендов (R-Style, Depo, Kraftway, Aquarius) пока слабо представлены на здешнем рынке.

- Но это ненадолго. Местная сборка неизбежно будет сворачиваться, - считает директор по развитию дилерской сети компании RSI (г. Москва) Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ. - В регионах, которые расположены ближе к Москве, этот процесс весьма заметен. Например, в городах Сибири компьютерные фирмы уже переходят от продажи компьютеров собственной сборки к торговле техникой известных брендов - для них это становится выгодней. Тут можно провести аналогию и с сетями магазинов бытовой техники. В них сейчас трудно встретить продукцию малоизвестных компаний - только известные раскрученные бренды.

- На рынке Якутии сейчас представлены в основном известные российские бренды, а доля местной сборки постоянно снижается, - говорит Алексей Егоров, директор компьютерной фирмы "Дисплей" из г.Якутска.

Иное мнение у руководителей компаний из более отдаленных от Москвы регионов.

- В ближайшее время местную сборку не вытеснят, так как пока она оперативнее и удобней для покупателей, - полагает Владимир Мутерлевич. - Когда ПК станет таким же бытовым устройством, как, допустим, электрический чайник, а не конструктором, как сейчас, то, возможно, местной сборке придется потесниться.

- На Сахалине пока развита исключительно местная сборка. Бренды практически не оказывают никакого влияния на рынок, - сообщили представители ООО "Бренд компьютер" (г. Южно-Сахалинск).

- Но постепенно доля общероссийских брендов увеличивается, - говорит коммерческий директор ЗАО "ЛАНИТ ДВ" (г. Владивосток) Дмитрий КОТКО. - Тенденция очевидна: заказчик старается обеспечить себя не только оборудованием, оптимальным для него по цене и производительности, но и качественным сервисом, который могут обеспечить только крупные компании, имеющие свои производственные мощности.

Рядом со сковородкой

Компьютер постепенно переходит в ранг привычной бытовой техники. "Персоналки" теперь продают не только в традиционных компьютерных фирмах, но и в сетях магазинов бытовой техники.

- Торговать ПК рядом с "бытовухой" - оправданно и реально. Подобная практика во всем мире существует на протяжении многих лет. Те, кто был за границей, видели это. К примеру, в американских супермаркетах в сетках навалом лежат ПК стандартных конфигураций, - замечает Владимир Мутерлевич.

- В то же время специализированные магазины по продаже компьютеров и услуг, связанных с их обслуживанием и модернизацией, сохраняют свою значимость. Им просто необходимо оперативнее и качественнее реагировать на изменяющуюся обстановку и делать упор на готовые коробочные решения. При прочих равных условиях специализированные (в данном случае - компьютерные) магазины имеют неоспоримые шансы на успех за счет большей гибкости при конфигурировании систем, профессионализма в области информационных систем и более чутком реагировании на прогрессивные новинки, - полагает Олег Косенко.

- Во Владивостоке такие сети по продаже бытовой техники, как "Домотехника" и "В-Лазер", давно уже сотрудничают с компьютерными фирмами города, продавая готовые компьютеры под брендами местных компаний. Не является исключением и наша компания, - сообщили специалисты владивостокской компании "IPS компьютеры". - Компьютерная техника, в силу постоянных усовершенствований, становится обычной и незаменимой вещью в каждом доме и офисе, вполне доступной в приобретении и пользовании для каждого среднестатистического потребителя.

- К сожалению, мы пока не можем сотрудничать с торговыми сетями с таким же размахом, как это имеет место в той же Москве. Возможно, из-за имеющихся проблем в логистике и пробелов в теоретических знаниях в этой области у торгового персонала "бытовиков". Ведь места продаж - это гипермаркеты, обороты которых превышают обороты компьютерных магазинов. Поэтому необходимо четко представлять себе схему поставок, процесса сборки и то, что любому покупателю нужны квалифицированные ответы, хотя бы минимум ответов, касающихся выбора того или иного компьютера, - говорит менеджер по рекламе компании "IPS компьютеры" (г. Владивосток) Мария ПРИСТАВКА.

Частные и корпоративные

Традиционно спрос на компьютерную технику подразделяется на два основных сегмента: корпоративные и частные покупатели. За последние 10 лет структура спроса претерпела существенные изменения. На этапе формирования и роста отрасли 99% спроса обеспечивали корпоративные потребители. Сейчас же быстрее растет спрос со стороны "частников".

- Перевооружение, связанное с отсталостью российских компаний в плане информатизации и в связи с "проблемой 2000 года", практически завершилось, поэтому роста продаж в корпоративном секторе не намечается, - считает Олег Косенко. - Наиболее динамично растет именно сектор розничных продаж для конечного потребителя. Но он и более капризный, любое ухудшение качества жизни (из последних - повышение цен на услуги ЖКХ, увеличение стоимости топлива), либо колебание основных валют по отношению к рублю, вызывают мощный отток покупателей из магазинов.

- 2004 год ознаменовался креном роста доли продаж для "частников", - говорит Владимир Мутерлевич. - Корпоративный сектор зависит от Москвы: если бюджетным организациям (а это немалый сегмент рынка) не выделяют деньги на покупку техники либо пытаются принудить централизованно поставлять технику (якобы для удешевления закупок, а на деле - для "откатов" московским чиновникам), то и развития не происходит.

Впрочем, четкого разделения провести невозможно. За последние годы в экономике появилось множество мелких фирм, которые могут быть отнесены к корпоративным потребителям лишь условно. Первоначальный объем закупок такими предприятиями нередко составляет всего один компьютер. Эта категория потребителей очень чувствительна к цене, а требования к компьютеру мало отличаются от запросов граждан.

Отличительной особенностью подобных покупателей является возможность увеличения компьютерного парка в том случае, если их благосостояние растет. Частные пользователи более склонны к модернизации своего компьютера, а мелкие фирмы - предпочитают покупать второй, третий и т.д.

Через Москву

Поставки товара идут в основном через Москву - там проще режим растаможки и работает большинство "первичных" дилеров компаний-производителей. Также импорт идет из Южной Кореи, Китая, кое-что поступает из Америки.

Перспективы завоза через дальневосточный участок границы весьма туманны. Дело в том, что нынешний дальневосточный рынок неинтересен крупным производителям и игрокам рынка - слишком малы численность населения и платежеспособный спрос. Соответственно, получение условий и цен на уровне тех, которые имеют московские партнеры упомянутых производителей, пока нереально.

- Московские компании сегодня делают все для того, чтобы сохранить монополию на поставку отдельных торговых марок, используя для этого "грязные" технологии и мощный административный ресурс, - говорит Олег Косенко. - Ситуация, когда любые импортные закупки будут вестись на 100% через Москву, весьма вероятна.

Жидкие кристаллы оккупируют рынок

Несколько лет назад самые дешевые 15-дюймовые ЖК-панели стоили около $1000, то есть дороже, чем профессиональный 19-дюймовый ЭЛТ-монитор. Сейчас же неплохой 15-дюймовый ЖК-монитор можно купить всего за $250, а 17-дюймовый - за $350.

- С каждым годом интерес потребителя все больше смещается в сторону ЖК- мониторов, и снижается - к традиционным ЭЛТ-мониторам, - говорит Дмитрий Котко. - Мы полагаем, что к 2007 году ЭЛТ-мониторы начнут исчезать с рынка. Однако корпоративные заказчики пока предпочитают ЭЛТ-мониторы - поскольку они существенно дешевле.

- Продажи ЖК и ЭЛТ-мониторов в нашей компании сегодня находятся на уровне 50/50, - сообщил Олег Косенко. - Смещение приоритетов происходит в сторону подешевевших ЖК-мониторов. Реальная стоимость приобретения ЖК-монитора мало изменилась. Наблюдается ситуация, когда снижение цен сопровождается вымыванием ставших неинтересными для производителей и продавцов 15-дюймовых моделей ЖК-мониторов и их замещение 17-дюймовыми моделями.

Спрос на мобильность

Также неуклонно растет популярность мобильных решений - ноутбуков. С каждым годом они все популярнее, и их доля по отношению к традиционным "персоналкам" растет. Новенький ноутбук сегодня можно купить, начиная от восьмисот баксов, подержанный - начиная от трехсот. Но если хочется поизящнее и покруче - придется раскошелиться. Кстати, в последнее время стала весьма популярна с точки зрения практичности лазерная гравировка клавиатуры ноутбуков.

Стали шире и возможности ноутбуков. Если ранее их невозможно было использовать для решения определенного ряда задач, то сейчас по своим характеристикам они все больше приближаются к своим настольным собратьям.

Однако по распространению ноутбуков мы пока отстаем как от развитых стран, где они занимают уже более трети от общего объема продаж вычислительных устройств, но и от Москвы, где этот показатель составляет порядка 15-20%. На Дальнем Востоке, по словам продавцов, мобильные компьютеры пока не столь популярны. В разных регионах процент продаж ноутбуков по отношению к традиционным персоналкам составляет от 4-5% (Сахалин, Амурская область) до 10-12% (Приморский край, Якутия).

- В этом году уже около 8-10% наших покупателей предпочли ноутбук громоздкой персоналке, - сообщил Олег Косенко.

Тенденции под силу лишь "варягам"

Но, несмотря на то, что дальневосточный компьютерный рынок динамичен в своем развитии, раскрутить свое дело с нуля сегодня очень сложно. Номинально рынок выглядит привлекательным и перспективным, однако появление новых серьезных игроков вряд ли возможно - слишком велика планка. Ведь помимо привлекательной цены потребителям нужно предложить и надежную технику, обеспеченную качественным и оперативным сервисом, формируя при этом позитивную репутацию. Это является одним из важнейших факторов успеха, который не достигается за один день. Существенное влияние на него могут пока оказать лишь внутренние факторы: например, появление крупных "варягов", как это сейчас происходит на рынке аудио- видео и бытовой техники.