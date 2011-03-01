Железнодорожники получат 36 квартир от «Желдорипотеки»

Дальневосточная железная дорога в 2011 году планирует направить около 103 млн рублей на расширение жилищного фонда.

В 2011 году на ДВЖД по инвестиционному проекту «Строительство и приобретение технологического жилья» предусмотрено приобретение 25 жилых помещений на вторичном рынке жилья общей площадью 1600 кв. м, а также строительство четырех 2-квартирных модульных домов на станции «Литовко» общей площадью 650 кв.м. Часть этих средств намечено направить на проектирование шести 2-квартирных модульных домов на станции «Свиягино» и одного 2-квартирного дома на станции «Приморская».

Планируется и предоставление корпоративной поддержки железнодорожникам для приобретения или строительства жилья. На первичном рынке через ЗАО «Желдорипотека» намечено приобрести 10 квартир во Владивостоке, 15 квартир в Хабаровске и 7 квартир в Южно-Сахалинске; на вторичном рынке жилья – в общей сложности 36 квартир. На предоставление безвозмездных субсидий отдельным категориям граждан (многодетным или неполным семьям) планируется направить 3,6 млн рублей.