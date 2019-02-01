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Выработка электроэнергии станциями ДГК в 2018 году выросла на 4,4%
За пять лет прирост выработки теплоэлектростанций генкомпании составил 11,8%
Энергообъекты АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») в 2018 году выработали 25,86 млрд кВтч электрической энергии, в то же время отпуск тепла составил 20,86 млн Гкал. В течение года загрузка станций ДГК производилась в соответствии с диспетчерскими графиками филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.
По сравнению с показателями 2017 года, выработка электрической энергии в 2018 году увеличилась на 1,1 млрд кВтч (+ 4,4 %), отпуск тепловой энергии снизился на 0,17 млн Гкал (-0,8 %).
«Увеличение производства электроэнергии тепловыми электростанциями компании связано со снижением выработки электроэнергии ГЭС, а также прогнозным ростом потребления электроэнергии по территории Объединенной энергосистемы Востока на 2,86% по отношению к 2017 году. Снижение отпуска тепла вызвано более высокими температурами наружного воздуха по всем территориям действия АО «ДГК», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений БРЫЛЕВ.
За пять лет, с 2014 по 2018 год прирост выработки теплоэлектростанций АО «ДГК» составил 11,8%. Минимальный объем выработки электроэнергии был зафиксирован в 2014 году и составил 23,12 млрд кВтч, максимальный – в 2018 году (25,85 млрд кВтч). По отпуску тепловой энергии минимум выработки был зафиксирован в 2018 г. (20,85 млн Гкал), максимум – в 2016 г (22,14 млн Гкал).
АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВт•ч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
«РусГидро» – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. «РусГидро» - первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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