На авиамаршрут Владивосток – Москва вернут алкоголь

Представитель авиакомпании: будет возвращен сервис, «который был раньше»

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки. «Пиво на рейсах от 6 часов, вино на ряде рейсов от 3 часов»,— рассказали «РИА Новости» в авиакомпании.

Представитель авиакомпани сказал РБК, что будет возвращен сервис, «который был раньше». Также пассажирам эконома будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». «Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества Drappier»,— отметил собеседник издания.

Перевозчик вывел из меню вино и мороженое на рейсах продолжительностью от 3 до 6 часов в сентябре прошлого года. Алкоголь на рейсах длительностью от шести часов «Аэрофлот» отменил в 2010 году. Рейс из Владивостока в Москву и обратно незамедлительно попал в эту категорию. Поначалу эта мера вызвала отрицательную реакцию у пассажиров, однако вскоре практически все приморцы смирились с "сухим законом".

Напомним, по итогам 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 55,7 млн пассажиров, что на 11,1% превышает результат 2017 года. Отдельно авиакомпания «Аэрофлот», входящая в одноименную группу, за год перевезла 35,8 млн пассажиров, что на 8,9% больше, чем за прошлый год.