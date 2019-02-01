www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.36 р. 100 JPY: 60.14 р.
EUR: 75.2 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

На авиамаршрут Владивосток – Москва вернут алкоголь

01 Февраля 2019, 08:51 | Дальний Восток

Представитель авиакомпании: будет возвращен сервис, «который был раньше»

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки. «Пиво на рейсах от 6 часов, вино на ряде рейсов от 3 часов»,— рассказали «РИА Новости» в авиакомпании.

Представитель авиакомпани сказал РБК, что будет возвращен сервис, «который был раньше». Также пассажирам эконома будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». «Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных линиях уже летает высокого качества Drappier»,— отметил собеседник издания.

Перевозчик вывел из меню вино и мороженое на рейсах продолжительностью от 3 до 6 часов в сентябре прошлого года. Алкоголь на рейсах длительностью от шести часов «Аэрофлот» отменил в 2010 году. Рейс из Владивостока в Москву и обратно незамедлительно попал в эту категорию. Поначалу эта мера вызвала отрицательную реакцию у пассажиров, однако вскоре практически все приморцы смирились с "сухим законом".

Напомним, по итогам 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 55,7 млн пассажиров, что на 11,1% превышает результат 2017 года. Отдельно авиакомпания «Аэрофлот», входящая в одноименную группу, за год перевезла 35,8 млн пассажиров, что на 8,9% больше, чем за прошлый год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: алкоголь  аэрофлот  рейс  авиация  билет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:48, 01.02.2019#

    Лучше пусть норму багажа в 2 штуки по 23 кг для эконом тарифов на трансконтинентальных перелетах вернут . . . .

  • Псевдоним12:08, 01.02.2019#

    Предлагаю для озабоченных клиентов Аэрофлота к бухлу добавить возможность заказать девочку, вот это будет сервис, иноземцы обзавидуются!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru