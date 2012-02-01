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ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» отмечает 5-летие

01 Февраля 2012, 17:14 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля, ZRPRESS. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Дальневосточного федерального округа ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав холдинга «РАО Энергетические системы Востока») 1 февраля отмечает 5-летие с начала операционной деятельности.

За прошедшие годы компания неоднократно подтверждала статус гарантирующего поставщика на территории Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Ежегодно в эти регионы энергокомпания поставляет более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Ее клиентами являются 38 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 миллиона жителей Дальневосточного федерального округа.

– Главное направление нашей работы – постоянное улучшение качества обслуживания наших потребителей, - подчеркивает генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ – В 2011 году мы стали первой энергосбытовой компанией на Дальнем Востоке, которая предложила клиентам Интернет-сервис «Личный кабинет». Услуга оказалась востребованной, и сегодня ее активными пользователями уже стали около 4 тысяч физических лиц, а также порядка 300 потребителей – юридических лиц, ежедневно их количество увеличивается. Компания создала и поддерживает около 100 абонентских пунктов и центров обслуживания потребителей на всей территории присутствия».

Сегодня ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» реализует ряд стратегических программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, клиентоориентированному подходу в сбыте электроэнергии, а также организации высокотехнологичных центров обслуживания юридических лиц, внедрению новых информационных сервисов для потребителей. Решение каждой из этих задач в полной мере будет способствовать дальнейшему выполнению миссии компании – надежное и стабильное обеспечение потребителей электрической энергией, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

Досье "ЗР" 

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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