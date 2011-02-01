Строители предлагают создать реабилитационный центр

Председатель Совета строительного комплекса Приморского края Сергей ФЕДОРЕНКО обратился в региональное отделение «Справедливой России» с предложением совместно решить одну из насущных проблем строительной отрасли Приморья.

По его мнению, большим кадровым потенциалом обладают люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, например, освободившиеся из мест заключения и другие социально неадаптированные приморцы. Федоренко считает, что реабилитация таких людей и их трудоустройство на стройках не только улучшит социальный климат Приморья, но и в целом поможет строительной отрасли справиться с кадровой проблемой.

Для осуществления задачи предлагается создать государственный реабилитационный центр с профподготовкой. В нем люди смогут получить питание, одежду, ночлег, помощь психолога или соцработника, а также освоить какую-либо строительную профессию.

В партию Сергей Федоренко обратился за помощью в формировании законодательной инициативы о создании такого центра. Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ отметил, что справедливороссы примут участие в формировании законодательной инициативы, помогут всеми доступными партии ресурсами, сообщает пресс-служба партии.