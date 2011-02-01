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Продажи выросли на 50%

01 Февраля 2011, 16:11 | Дальний Восток

По оценкам компании «Академия Сервис», по итогам 2010 года российский рынок бытовой электротехники и радио-электроники вырос приблизительно в полтора раза и практически вышел на предкризисный уровень, а в рублевом выражении даже превзошел его.

Во время кризиса российский рынок бытовой техники и электроники откатился до уровней 2006 года. По различным оценкам, падение составило от 20 до 40%. Многие российские потребители отложили не самые нужные покупки, пошатнулась система потребительского кредитования, изменился валютный курс, подорожали комплектующие.

Сбылись наихудшие прогнозы для тех, кто открыл собственные заводы. Инвестиции предполагали другой уровень спроса, а в условиях ограниченной покупательской способности вполне хватило бы и импорта. Так, компания Electrolux совсем свернула завод в Санкт-Петербурге и пока не собирается возобновлять его работу. Шведы пожаловались на жесткую конкуренцию и убыточность производства.

Но есть и хорошие новости. С одной стороны, не все производители настроены так негативно, с другой - кризис постепенно уходит в историю.

РБК

Автор: РБК. Исследования рынков
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