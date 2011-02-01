Рыбохозяйственные предприятия получат субсидию

Рыбохозяйственные предприятия Приморского края проявляют интерес к краевой долгосрочной целевой программе «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы». Ряд компаний уже подал заявки на участие. Об этом сообщили в управлении рыбного хозяйства края.

Процедура оказания финансовой поддержки максимально упрощена. В рамках программы предприятиям компенсируется часть затрат на производство продукции из водных биоресурсов.

Дотации на 1 килограмм продукции составят от 1,2 рубля до 25 рублей, в зависимости от вида продукции. К примеру, за производство килограмма охлажденной рыбопродукции предприятиям возместят 1,20 рубля, копченой и сушено-вяленой – 2 рубля. Субсидия на килограмм филе мороженого, а также готового продукта и полуфабриката из филе составит 25 рублей.

Еще одно направление программы – возможность получения льготных кредитов на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию производств. Предприятиям будет возмещаться 80% ставки рефинансирования Центрального банка России. Приобрести технологическое оборудование компании смогут также посредством заключения договоров с российскими лизинговыми компаниями.

Всего в краевом бюджете 2011 года на развитие береговой рыбопереработки заложено 189 млн рублей.