Олюторская сельдь имеет все основания вновь стать визитной карточкой ДВ

В этом году рыбаки Дальнего Востока добыли более 10 тысяч тонн беринговоморской сельди. Для многих она больше известна как олюторская. Название произошло от места промысла, а точнее Олюторского залива, в котором долгие годы рыбаки успешно добывали эту большую весом до 800-900 грамм селедку.

Ее внешний вид и вкусовые качества привели к тому, что сформировался даже своеобразный «народный» бренд. Однако в последние годы под видом «олюторки» на прилавках продавалась крупная, но совсем другая сельдь. Поэтому частично доверие к бренду было подорвано.

По признанию самих переработчиков, им приходилось вводить в заблуждение потребителей из-за отсутствия сырья. Дело в том, что в последние годы рыбаки региона не добывали этот вид сельди, но население хотело видеть этот продукт на прилавках. В итоге все перерабатывающие предприятия были вынуждены работать с атлантической сельдью.

«Наше предприятие закупало крупную норвежскую селедку по цене 50 рублей за килограмм, без учета стоимости доставки. Из-за дорого сырья конечная стоимость продукции была очень высока. К сожалению, из-за высоких цен продукция стала позиционироваться как продукция премиум-класса, но производство и переработка рыбы на Дальнем Востоке обходится довольно дорого, поэтому снизить цену не получается», - рассказывает Александр КОЗЛОВ, директор компании «ПРЗ-Прим».

Высокая розничная цена – одна из основных причин, по которой потребитель стал забывать народный продукт. Сказалось и лукавство переработчиков. Как признались в одной небольшой перерабатывающей компании, предприятия сами частично подорвали доверие к продукту. «Когда исчезло сырье, многие стали немного жульничать. Небольшие цеха старались приобрести крупную охотоморскую сельдь и выдать ее за олюторскую. Но потребителя не проведешь, зачем переплачивать за продукт, если он может купить такую же, но по цене в два раза ниже. Спрос стал снижаться, особенно это стало заметно в кризис», - говорят участники рынка.

Тем не менее возможность возродить славу беринговоморской селедки в масштабах если не всей страны то хотя бы Дальнего Востока, у рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий есть.

«Популяция олюторской сельди несколько лет находилась в депрессивном состоянии, и на промысел существовал запрет. Запрет был снят только в прошлом году после исследований, показавших положительную тенденцию к увеличению запасов. Однако и сейчас к освоению стоит подходить с осторожностью, поэтому ОДУ олюторской сельди – в пределах 11 тыс.т. Данные по освоению в 2010 году наряду с проводимыми исследованиями помогут более точно определить состояние популяции», - прокомментировал ситуацию научный сотрудник лаборатории ресурсов ДВ морей ТИНРО-Центра Сергей ЛОБОДА.

Сами рыбаки считают, что даже 11 тысяч тонн деликатесной сельди, поставленные на внутренний рынок, должны напомнить потребителю, что есть на Дальнем Востоке такое сельдевое лакомство. По их мнению, предприятия переработки должны разогреть рынок. Однако, по их мнению, розничная цена не способствует тому, чтобы этот продукт стал народным - цена в 170-190 рублей за килограмм соленой или копченой сельди отпугивает большую часть населения.

Для сравнения: аналогичная продукция из охотоморской сельди в рознице реализуется по цене 80-100 рублей. При этом закупочная цена сырья чуть более 20 рублей. А вот беринговоморская селедка реализуется по цене 47-50 рублей. Но у рыбаков есть свои аргументы этой цены. «Промысел этой сельди имеет свои особенности. Как правило, это небольшие уловы чуть больше 10 тонн, иначе продукция будет давленая и не будет иметь надлежащий товарный вид. При этом промысловое судно должно еще найти рыбу, так как промысловые скопления не очень значительные, - говорят представители компании «Океанрыбфлот». - Влияет на цену и значение ОДУ. Оно значительно меньше, чем на охотоморскую селедку. Например, наша компания имеет всего 1 200 тонн квоты на этот объект».

Конечно, если бы закупочные цены были меньше, то и конечная стоимость была ниже, - считает Александр Козлов. - Наша компания не может снизить отпускные цены, так как мы имеем на вложенный рубль 30 копеек дохода. Может, если бы розничные точки меньше крутили на нашу продукцию, олюторка была бы более доступной по цене. Но пока она позиционируется как продукция для тех, чей доход выше среднего. Что касается отличий этой сельди от охотоморской, то могу сказать, что консистенция мяса более плотная и по вкусовым качествам она превосходит охотоморскую. Вообще переработчикам приятно работать с этой рыбой, так как она сохраняет свой внешний вид после технологических операций».

Заведующая лабораторией нормирования ТИНРО - Центра Елена ЧУПИКОВА уверена, что эта сельдь будет востребована потребителями несмотря даже на высокую цену. По ее словам, олюторская сельдь, как и другие подвиды сельди, богата полноценными белками, содержащими весь комплекс незаменимых аминокислот.

Вполне возможно, что уже в будущем алюторская селедка опять обретет народную любовь. Все предпосылки к этому есть. Сегодня эту продукцию у рыбаков активно покупают переработчики центральной России. Только за последнюю неделю они купили со склада во Владивостоке более 1 тонны рыбы. Значит, можно надеяться, что дальневосточная олюторская потеснит атлантическую сельдь.