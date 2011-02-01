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Отмена НДПИ призвана поддержать оловодобычу
Налоговый подкомитет Госдумы поддержал внесенный правительством законопроект о нулевой ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче руд олова на Дальнем Востоке.
Нулевая ставка НДПИ при добыче кондиционных руд олова на территории Дальнего Востока должна действовать с 2011 года, сроком на 5 лет, если будет поддержана депутатами. Как ожидается, новые условия разработки месторождений олова в отдаленных районах страны повысят их инвестиционную привлекательность, высвободят средства, которые частично компенсируют затраты предприятий на завоз энергоресурсов и товарно-материальных ценностей, а также будут способствовать развитию моногородов и созданию новых рабочих мест.
Все российское олово сосредоточено в Дальневосточном федеральном округе. В советское время регион давал до 30% суммарной добычи всего СССР. В настоящее время ни одно дальневосточное месторождение олова не разрабатывается, если не брать во внимание небольшое шевеление на «Депутатском». Россия пользуется сегодня завозным оловянным концентратом. Между тем, по мнению экспертов, запасы олова на российских месторождениях позволяют обеспечить весь объем спроса внутреннего рынка, но проблема в низком качестве кондиционных руд и территориальной удаленности месторождений, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными.
Мировой спрос на олово в 2010 году был стабильно высоким, что подтолкнуло цены вверх, олово стало стоить дороже никеля. На 18 января 2011 года цена на олово на Лондонской бирже металлов составила $27 020 за тонну, никеля - $26 360. Фактор цены повысил интерес инвесторов к оловодобывающим активам, в прошлом году инвестиционная группа «Русские фонды» выкупила у ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (НОК) доли в дочерних ООО «Востоколово» и ООО «Дальолово». Но для организации полномасштабной добычи роста цен оказалось недостаточно.
- Для возрождения оловодобычи в регионе мер по обнулению налога на добычу полезных ископаемых тоже будет недостаточно, - считает руководитель «Приморнедра» Михаил ПОПОВ. - Надо одновременно вводить заградительные пошлины на ввоз в страну импортного сырья, иначе рано или поздно встанет вопрос - куда сбывать добытое олово?
В связи с принимаемыми мерами по стимулированию оловодобычи в регионе актуально провести переоценку соответствующей минерально-сырьевой базы, считает Михаил Попов. «Приморнедра», кстати, уже несколько лет добивается включения этих работ в программу финансирования «Роснедра», но пока безрезультатно.
Между тем, эксперты положительно оценивают будущее оловодобычи регионе.
- Я очень позитивно настроен к этому промышленному металлу, - говорит исполнительный директор ПГРК «Восток» Глеб ЗУЕВ. - На мой взгляд, олово - достаточно интересный металл, и настал тот момент, когда проекты по его добыче могут быть реализованы, в том числе в Приморском крае. Если колебания цен на олово и происходили, то их амплитуда была небольшой, либо скорость падения оказывалась меньше, чем демонстрировал никель. Поэтому с точки зрения рисков оловодобывающие компании в будущем будут в более выгодном положении. Кроме того, в России всего один производитель олова, а потребность в металле есть. Риск того, что страна остается без своего ресурса олова, влияет на стратегическую безопасность. Не имея своего ресурса, будешь вынужден идти на внешний рынок, а там ситуация тоже непростая. Китай, который является крупнейшим производителем олова, сам нуждается в нем. Фактически там сегодня вся сырьевая отрасль работает на внутреннее потребление. По многим позициям промышленных металлов Китай сегодня стал нетто-импортером. Логический вывод в этой ситуации - оловянный бизнес перспективен. На сегодня в регионах Дальнего Востока есть несколько оловянных объектов, проработанность их совершенно разная. В Приморье это фактически green field. И все же плюсов, чтобы начинать над ними работать, все больше, чем минусов.
Выпадающие доходы бюджетной системы РФ в результате введения нулевой ставки НДПИ кондиционных руд олова на территории ДВ оцениваются правительством в размере около 75 млн руб. Нулевая ставка НДПИ, по мнению правительства, позволит увеличить к 2013 году объемы добычи олова в концентратах до уровня, удовлетворяющего внутренние потребности в олове, а также в 1,5 раза увеличить размер уплачиваемых оловодобывающими предприятиями налогов. При этом может быть создано около 1 тыс. рабочих мест по основному производству (добыча и производство олова в концентрате) и 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест за счет развития вспомогательных услуг.
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