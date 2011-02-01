Заплата на бюджетную дыру

Все мы знаем, что цена нефти на мировом рынке растет - а потому растет и в России. В ситуации, когда рост цен неизбежен, на первый план выходит скорость их повышения. Прогнозы экспертов на этот год крайне неутешительны - они ожидают, что стоимость литра Аи-95 уже к концу 2011 года преодолеет отметку в 30 рублей за литр.

По данным представителя исследовательского центра «Кортес» Павла СТРОКОВА, в среднем по РФ стоимость Аи-95 сейчас составляет приблизительно 26,50 рублей.

«Значит, летом будет уровень около 28 рублей за литр, а к концу года мы приблизимся к цене, приблизительно равной уровню нынешнего доллара (около 30 рублей)», - такое мнение Строков высказал в ходе состоявшегося в Москве круглого стола «Цены на бензин растут: прогноз на 2011 год».

Александр НАЗАРОВ из ИФК «Метрополь» считает, что на рост цен на бензин в конце 2010 и начале 2011 годов повлияла налоговая политика государства и высокие цены на нефть. Пока рост цен ниже роста акцизов, поэтому активно дорожать автомобильное топливо будет всю весну, добавляет эксперт. Хотя бензин является социально значимым продуктом, вряд ли рост цен сильно обеспокоит потребителей, а государству эти деньги нужны: бюджет до сих пор находится в дефицитном положении, отмечает Назаров.

Повышение цен на бензин, которое наблюдается сейчас на топливном рынке, - не последнее, считает глава Российского топливного союза Евгений АРКУША. «Мы будем наблюдать это из года в год. Факторы, которые влияют на это, - инфляция и увеличение налоговой нагрузки», - отметил он, напомнив, что с 2004 года бензин дорожает вместе с общим ростом потребительских цен. В свою очередь лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав ЛЫСАКОВ среди основных причин повышения стоимости цен видит ошибки государства в таможенно-тарифной политике, низкие возможности российских НПЗ и монополизм рынка.

Нефтяные компании, в свою очередь, не согласны брать на себя всю ответственность за дорогой бензин. По их мнению, для таких цен есть объективные причины, усугубляемые возрастающими аппетитами государства. Последнее после кризиса вовсю латает свои бюджетные дыры за счет отжимания нефтеперерабатывающей отрасли страны через повышение акцизов и тарифов.

Заместитель начальника управления прогнозирования и конъюнктуры рынков ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей КИРЮШИН заметил, что самые высокие цены на бензин отмечаются именно в нефтедобывающих странах. Резкий же скачок цен на бензины и дизтопливо с начала 2011 года представитель ЛУКОЙЛа объяснил ростом акцизов, которые ежегодно будут расти, по его словам, на 1 рубль за литр. Некоторые эксперты также поддержали «закошмаренный» чиновниками нефтяной бизнес.

По словам аналитика «Брокеркредитсервис» Максима ШЕИНА, «хорошо, что на нефтяном рынке есть рыночное ценообразование, так как если бы цены устанавливала ФСТ (Федеральная служба по тарифам), было бы хуже и спорить было бы не с кем». Тем же, кто завидует прибылям нефтяников, он посоветовал купить акции нефтегазовых компаний и получать по ним дивиденды.

Между тем, власти уже не первый год громко, но безрезультатно (с точки зрения снижения цен) борются с ценовыми сговорами на рынке нефтепродуктов. За последние три года ФАС запустила уже две волны антимонопольных дел против крупнейших нефтяных компаний за завышение цен на бензин и другое топливо. Глава ведомства Игорь АРТЕМЬЕВ доложил, что в рамках этих дел государство собрало с нефтяников 15 млрд рублей в виде штрафов.

Кроме того, внимание антимонопольного ведомства сегодня привлекла ситуация на бирже нефтепродуктов. Руководителя ФАС удивляет, почему цены на бирже выросли непропорционально ценам на нефть.

Если по итогам «третьей волны» ФАС обложит нефтяные компании «гигантскими штрафами», как обещает, это очень обрадует министра финансов Алексея КУДРИНА, поскольку доходы федерального бюджета увеличатся. Рядовому же российскому автомобилисту от всех этих штрафов легче не станет: как показывает практика, цены на АЗС в лучшем случае стабилизируются на короткое время, чтобы потом с новыми силами рвануть вверх. Цены на автомобильный бензин в России растут всегда - с этим многие россияне смирились, как с аксиомой, хотя так до конца ее и не понимают, несмотря на все объяснения экспертов, цитированных выше.

«ЗР» попытался разобраться в ситуации еще раз. Мы проанализировали информацию, предоставленную в ответ на наш запрос основным игроком на бензиновом поле Приморья, НК «Альянс».

В декабре 2010 года на заправках «Альянса» рентабельность продаж бензина АИ-92 составляла 1,1%, АИ-95 - 1,9%, рентабельность дизельного топлива (ДТз) была отрицательной (-4,3%). Рентабельность работы компании в целом обеспечивалась реализацией бензина.

Как отмечают в компании, мощности принадлежащего «Альянсу» Хабаровского НПЗ позволяют выпускать до 30 тыс. тонн бензинов в месяц - но для загрузки завода необходимо приобретать ежемесячно 280-300 тыс. тонн нефтяного сырья. Цена нефти, приобретенной для переработки в январе, выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1 тыс. рублей, или, в пересчете на литры, примерно на 85 копеек. Однако для производства 1 литра бензина приходится перерабатывать 8 литров нефти. Если учесть, что производство и реализация других нефтепродуктов, полученных из этих 8 литров сырья, малорентабельны или убыточны, то понятно, что удорожание сырья на 85 копеек за литр гораздо существеннее для компании, чем могло бы показаться на первый взгляд. Ведь для того, чтобы продать 1 литр бензина, нужно сначала купить 8 литров нефти, и компания не может переложить выросшие затраты на мазут и керосин - приходится поднимать цены и на дизтопливо, и на бензин.

Но основная причина нынешнего подорожания бензина и дизтоплива - даже не рост цены нефти. С 1 декабря увеличился на 10% тариф на прокачку нефтяного сырья по трубопроводам. С 1 января выросли на 15% тарифы на электро- и теплоэнергию, на 8% - ж/д тарифы. Это увеличило затраты на переработку нефти на Хабаровском НПЗ.

Далее, акциз на бензин теперь составляет 5 672 рубля за тонну. Это увеличило нагрузку на «конец цепочки», реализацию бензина, которая до сих пор обеспечивала рентабельность НК в целом.

Если суммировать рост затрат на производство нефтепродуктов, то себестоимость бензинов (реализация которых была в декабре рентабельной) выросла: АИ-98 и АИ-95 - на 3,74 руб./л; АИ-92 - на 4,25 руб./л; АИ-80 - на 5,80 руб./л. Себестоимость ДТз (реализация которого была в декабре убыточной) выросла на 3,36 руб./л.

Кроме того, нефтяной компании - как и всех других компаний - касаются также и рост ЕСН, и инфляция (так что как бензин подгоняет инфляцию, так и инфляция подгоняет бензин).

Итак, цена нефти на мировом рынке растет, а потому растет она и в России. А цены на автомобильный бензин в России растут всегда.

Ну а биржа... Биржа - это ведь тоже люди, труд которых тоже должен быть оплачен. Как и труд чиновника из ФАС. Поэтому могут ли биржа и ФАС являться факторами снижения цен на бензин?