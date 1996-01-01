Халтурка на досуге

Не за горами Новый, 2006 год. По традиции ни одно новогоднее застолье не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Потому что без старика с бородой из ваты и его внучки с косой из крашеной пакли и елка не вспыхнет огнями, и детвора останется без хоровода вокруг зелено-хвойной красавицы. И вообще праздник будет скучным и тоскливым.

Затейники-самозванцы

Перед новогодними праздниками едва ли не во всех газетах появляется реклама праздничных агентств, фирм, студий, а также массовиков-затейников, предлагающих услуги Деда Мороза и Снегурочки по сходной цене. Заказывай, не хочу! С точки зрения потребителя, широкий выбор - это очень хорошо! Между тем профессионалы смотрят на это "изобилие" скептически.

Как рассказал "ЗР" директор праздничного агентства "Серебряный век" Сергей КРАШЕНИННИКОВ, заказывая Деда Мороза и Снегурочку, запросто можно нарваться на откровенную халтуру, пошлость и дилетантство. Так как при оплате услуги клиент не имеет возможности познакомиться ни с исполнителями заказа, ни со сценарием их выступления.

По сути, люди покупают кота в мешке. Поэтому на Новый год, чтобы срубить денег по-легкому, Дедами Морозами и Снегурочками наряжаются все кому не лень, включая актеров местных театров и студентов различных вузов. Многие "артисты на час" искренне считают, что для новогодних экспромтов особого ума не надо. Главное, знать песню "В лесу родилась елочка" и скабрезный стишок "Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты", а далее, после того как хозяева предложат пропустить стаканчик, другой, кривая вывезет...

По словам Сергея Крашенинникова, халтура на рынке досуга процветает лишь потому, что во Владивостоке никто не готовит ведущих массовых мероприятий. Их не готовят ни в Академии искусств, ни в музыкальном училище, хотя там есть эстрадное отделение.

- Люди этой профессии нужны все больше и больше, так как помимо Нового года есть другие праздники, те же дни рождения, юбилеи. Раньше таких специалистов с баяном через плечо называли массовиками-затейниками.

Этот человек знал несколько десятков песен, частушек, загадок, шуток-прибауток и был един во всех лицах. Но это уже прошедший век, а от современных организаторов досуга требуется более тонкая работа, - убежден директор "Серебряного века".

По его словам, ведущий ХХI века - это универсал, способный работать в разных амплуа. Он должен знать не только сценарий мероприятия, но и обязан понимать, что такое жанр, мизансцена, голосоведение, что такое работа с разновозрастной публикой, так как организация досуга детей, молодежи, людей среднего или преклонного возраста требует различного подхода.

Культуру в массы

По некоторым данным, сегодня во Владивостоке на рынке досуга действуют 22 компании и около 40 вольных массовиков-затейников, называющих себя тамадами. Зачастую эти люди никогда не имели никакого отношения к культуре, отсюда и качество их услуг. Но, проколовшись в одном месте, они не уходят на дно, а снова и снова дают объявления в газетах, потому и выживают.

- Большинство ведущих работают, как им Бог на душу положит. Затейники-самозванцы полагают, если один раз их выступление кому-то с пьяных глаз понравилось, то и для других оно тоже сгодится. Кто только во Владивостоке не ведет свадьбы! Есть даже одноглазая старушка в кривом парике, - разводит руками Сергей Крашенинников.

Если вспомнить многочисленные анекдоты и небеспочвенные истории о пьяных в дым Дедах Морозах и развратных Снегурочках, с Крашенинниковым невозможно не согласиться.

По большому счету сегодня во Владивостоке нет ведущих, которые были бы образцом для подражания. Да, есть несколько хороших массовиков-затейников, не спорю. Граждане пользуются их услугами и думают, что они - верх совершенства. А все потому, что сравнивать не с кем!

Из ныне активно работающих на поприще досуга добрым словом вспоминается только заслуженный артист России Виктор КОРКИШКО. В свое время он даже возглавлял Управление культуры администрации г. Владивостока. Остальные тамады - безликие и безымянные.

Между тем еще недавно в столице Приморья были свои знаменитости досугового жанра. Например, Сергей МЕНЬШОВ, который ныне лицедействует в театре Константина РАЙКИНА.

Покинул наши края и талантливый Владимир МИХАЙЛОВ, бесподобно пародировавший Верку Сердючку и многих других "звезд" российского шоу-бизнеса. На Михайлова, чтобы заполучить его на свадьбу или на иное торжество, даже записывались за несколько месяцев вперед.

На мой взгляд, чтобы современные массовики-затейники действительно несли культуру, а не халтуру в массы, во Владивостоке необходимы курсы (или школа) ведущих массовых мероприятий. Наподобие тех, что недавно открылись в Москве на базе продюсерского центра "Князев". Отучившись, выпускник получал бы сертификат, удостоверяющий его профпригодность и дающий ему право на работу.

Кроме того, если за услугу люди платят ведущему деньги, то это не что иное, как индивидуальная трудовая деятельность, которая должна облагаться подоходным налогом.

Пока же многочисленные ведущие и "тамады" развлекают публику без сертификатов и регистрации в налоговой инспекции. И если заказчику, к примеру, не понравится качество шуток какого-нибудь Деда Мороза, то сегодня на такого "затейника" невозможно "настучать" ни налоговикам, ни в Управление по защите прав потребителей. Так как он - "человек без паспорта".

В крайнем случае его можно послать на три буквы.

Только станет ли клиенту от этого веселее? Сомневаюсь.

Где русские гуляют

В конце ноября агентство "Серебряный век" сделало первый шаг по выходу из досугового тупика, организовав на своей базе "Школу Дедов Морозов". Среди педагогов этого необычного учебного заведения заслуженный артист России Владимир СЕРГИЯКОВ, Галина БАКШЕЕВА (специалист по сценической речи). По словам Сергея Крашенинникова, обучение Дедов Морозов и Снегурочек - временное явление. В феврале школа объявит набор для желающих стать профессиональными ведущими-конферансье. Срок обучения - один год, обучение платное.

- Можно, конечно, выучить кучу стишков и частушек и потом предложить себя в качестве Деда Мороза какому-нибудь праздничному агентству. Я знаю несколько праздничных агентств, которые на роль Деда Мороза берут людей буквально с улицы, чтобы потом заплатить им по сотне рублей за один выход. И при этом никакой ответственности за своего так называемого сотрудника они не несут, - говорит Сергей Крашенинников. - Помимо "Школы Дедов Морозов", мы организуем биржу Дедов Морозов, где потенциальный клиент, придя к нам в агентство, на фотографии сможет увидеть и заказать приглянувшихся ему ведущих. Но, чтобы было еще более наглядно, мы планируем проводить "Дед Мороз-шоу", своеобразную выставку-продажу новогодних героев. То есть на сцене ночного клуба "Африка" гостиницы "Экватор" ведущие, звери лесные, Деды Морозы со Снегурочками будут показывать свое мастерство в играх с маленькими детьми или стриптизе, чего я не исключаю. Если все получится, то у нас будет дневное и ночное шоу Дедов Морозов, - делится планами с "ЗР" директор "Серебряного века".

Сегодня, по словам Сергея Крашенинникова, его агентство находится в затруднительном положении. До новогодних праздников еще три недели, а все Деды Морозы и Снегурочки, работающие на "Серебряный век", уже расписаны.

Причем часть Дедов Морозов ангажирована для работы на турбазах и курортах за границей. Где русские гуляют, там они и нужны.

- Мы прекрасно понимаем, что часть ведущих, прошедших нашу школу, уйдет от нас в другие агентства или будет работать самостоятельно и тем самым уведет у нас часть клиентов. Но нас и это устраивает! Потому что люди, как только увидят, каким должен быть настоящий ведущий, перестанут пользоваться кем попало. И тогда изменится ситуация на рынке досуга. И тогда понадобятся профессионалы, а это очень важно. Со временем рынок досуга будет монополизирован крупными фирмами, но случится это не завтра, - сожалеет Сергей Крашенинников.

Согласно его расчетам, для обеспечения ресторанов, корпоративных вечеринок, детсадов, школ, для работы на выезде по квартирам необходимо более 300 Дедов Морозов и около 150 Снегурочек. Во Владивостоке такого количества хороших "массовиков-затейников" нет. Значит, большинство горожан за свои кровные будут вынуждены довольствоваться халтурой. С Новым годом, товарищи!