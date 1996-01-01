Будущее - за "многоярусом"

Классик сказал: "Москву испортил квартирный вопрос". Во Владивостоке ходить к классику не надо: и так видно, что нас испортил парковочный вопрос. Более 200 тыс. только зарегистрированных транспортных средств каждый день ищут своего размещения и не всегда его находят.

Проведенный недавно городской администрацией выборочный рейд по автостоянкам Владивостока выявил целый ряд нарушений, большинство из которых лежат в плоскости уголовно наказуемых деяний. Это разукомплектация охраняемых авто, кражи, а также нарушение порядка оформления и содержания техники и т.д. Это все происходит на фоне фактической нехватки земельных участков под стоянки и парковки.

Чтобы навести в этой сфере автомобильного бизнеса порядок, под крышей Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры начал работу отдел Госархстройнадзора по контролю за градостроительной деятельности и землепользованию. Одно из направлений деятельности отдела заключается в выдаче разрешений на аренду городской земли и контроле над ее правильным использованием.

Возглавил эту структуру Алексей БУЧУМОВ, в прошлом сотрудник городской ГАИ, знакомый с проблемой парковок не понаслышке.

- Если бизнесмен работает в рамках налогового законодательства, исправно платит аренду, вежлив с клиентами и на арендуемых им землях порядок и спокойствие, то всем от этого хорошо, - считает Алексей Бучумов. - Но, как мы знаем, есть часть стоянок и, соответственно, бизнесменов, кто законно работать не желает. С этим мы будем бороться. Если участок уже выделен, то мы смотрим за тем, чтобы он был правильно огорожен (ни пяди лишней земли), оформлен соответствующе. Наш контроль начинается еще задолго до начала "работы" земли. До выделения участка наши специалисты выезжают на место, где смотрят, чтобы этот участок соответствовал строительным нормам. Если планируется стоянка на 50 мест, то должно быть соответственное удаление от жилого фонда. Тут же должен быть проезд для спецтранспорта, сообразуясь с пожарной и прочей безопасностью.

- Работа с парковками и стоянками давно требует систематизации и усиленного контроля. Насколько известно, уже существует целая концепция развития во Владивостоке парковочного бизнеса.

- Существует проект концепции, который видел глава города, и он с ней согласен. Это не концепция пока, а проект, но есть все основания, что в скором времени он примет законную силу. Как только будет готов окончательный вариант, мы начнем по нему работать.

- А подробнее? Чего стоит ждать в первую очередь потребителям услуг автостоянок?

- Есть вопросы строительства как плоскостных автостоянок, так и многоярусных. Все понимают, что во Владивостоке из-за его рельефа свободной земли не так много, и будущее парковочного бизнеса - за многоярусом. Но при всех плюсах удовольствие это дорогостоящее. И не надо забывать, что, говоря о плоскостной стоянке, мы имеем платформу под 50, ну 100, в лучшем случае 150 машиномест. Многоярусные стоянки, о которых идет речь в концепции, рассчитаны на 500-600 мест минимум, что дает все основания говорить о сравнительно быстрой окупаемости.

- И когда город получит свой первый многоярус, подобно тому, что уже работает в Хабаровске?

- На сегодняшний день уже есть согласованные проекты строительства таких парковок с привязкой к местности, скажу больше, они уже лежат в Управлении архитектуры и ждут своего часа.

Надеюсь, что уже в будущем году будут построены две таких стоянки. Относительно адресов я пока говорить поостерегусь, но думаю, что за инвесторами дело не станет.

- Так будут строиться муниципальные стоянки?

- Концепция предусматривает появление муниципальных автопарковок. Или это будут сугубо городские автостоянки, или подконтрольные муниципалитету, все варианты будут рассматриваться отдельно. Только поймите правильно, речь идет не об изъятии чьего-то бизнеса, а именно о наведении порядка в этом сегменте автобизнеса. Как эти стоянки будут выглядеть и где будут находится, можно будет говорить уже в будущем году.