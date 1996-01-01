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Развитию ипотеки мешает постоянный рост цен
Рост цен на рынке недвижимости тормозит развитие ипотечного кредитования в России. К такому выводу пришли эксперты рынка в ходе очередного заседания Международного ипотечного клуба. Так, по данным генерального директора агентства недвижимости "Лаурел" Ирины РАДЧЕНКО, цены на московском рынке недвижимости еженедельно повышаются на 1-2%.
По ее словам, пик роста цен пришелся на октябрь - цена типовой однокомнатной квартиры на юго-западе Москвы в июне составляла $80 тыс., а в октябре уже $125 тыс. И. Радченко заметила, что на рынке складывается ситуация, когда потребители не могут воспользоваться ипотечным кредитом. Пока банк рассматривает заявку и проводит процедуру андеррайтинга, цены успевают подняться, и одобренной суммы кредита уже не хватает на покупку квартиры, пояснила она.
Существование такой проблемы подтвердил и директор по развитию бизнеса банка "ДельтаКредит" Александр АФАНАСЬЕВ. "Очень много сделок на сегодняшний день не доходят до логического конца, то есть просто разваливаются", - сказал он. По его словам, случается, что продавцы квартир уже в процессе оформления сделки, когда собраны все документы, приходят и отказывались от сделки. "Раньше я не припомню ни одного такого случая", - заметил А. Афанасьев.
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