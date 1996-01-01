У ROLF BENZ - новый представитель

Топовая немецкая фабрика ROLF BENZ поменяла дальневосточного представителя. Официальным партнером марки в регионе стал владивостокский мебельный салон "Милленниум". Поэтому отныне дальневосточники смогут приобретать респектабельную мебель класса "люкс" по ценам производителя. Первая экспозиция ROLF BENZ уже представлена в салоне.

Досье Немецкая фабрика ROLF BENZ, основанная в 1959 г., специализируется на производстве мебели hi-класса. Продукцию марки отличает высокое качество исполнения, стильный дизайн, оригинальное сочетание материалов - стекла, дерева, металла и ткани - и ставка на индивидуальность: одни и те же модели мягкой мебели имеют разные степени комфорта, а размеры корректируются под заказчика. С апреля 2004 г. в Москве работает официальное представительство марки.

Стоит отметить, что мебель этой марки была представлена в нашем регионе и раньше, но через посредников. Отныне сотрудничество будет проходить напрямую, что благоприятно скажется на возможностях приморских покупателей. Договор партнерства с салоном "Милленниум" был заключен еще в мае этого года, в ходе визита во Владивосток главы представительства ROLF BENZ в России и странах СНГ Наталии СЕРГЕЕВОЙ. Тогда же прошло обучение дизайнеров "Милленниума" и была продумана будущая экспозиция марки в салоне, ее презентация состоялась в 6 декабря. По этому поводу Наталия Сереева вновь прилетела в столицу Приморья.

"Фабрика слишком дорожит своей репутацией, чтобы позволить себе работать вслепую, поэтому "Милленниум" прошел серьезную проверку, - сказала г-жа Сергеева. - Ее результаты показали, что салон очень профессионально подходит к представлению продукции европейских фабрик, с которыми работает, а проекты его дизайнеров соответствуют высокому уровню ROLF BENZ. Мы, со своей стороны, будем оказывать салону всестороннюю поддержку, заниматься обучением консультантов и оперативно знакомить дальневосточников с новыми коллекциями марки".