Коки - на смену бритым затылкам

В последние годы мужчины начали обращать гораздо большее внимание на собственную внешность, чем раньше. Это относится и к стрижкам. О текущих тенденциях в этой области рассказывает стилист студии "Александр Тодчук" Татьяна НИТЧЕНКО.

- Последние два года в моде преобладают удлиненные стрижки, причем тенденция сохранится и в следующем году. Это связано с тем, что мировая модельная индустрия сегодня вдохновляется духом 60-70 годов XX столетия, это относится и к прическам. Ведь когда выпускаются коллекции pret-a-porte, показы одежды также диктуют моду на обувь, аксессуары и прическу. Поэтому в моде достаточно длинные волосы, преобладание сдержанных вариантов коков и ирокезов. Волосы при стрижке оставляют довольно длинными на затылочной и теменной зонах, а вот боковые зоны стригут покороче. Разнообразнее стали челки, окантовки, текстуры волос.

Если раньше было модно походить на кинозвезд, эстрадных артистов, телеведущих, то теперь ориентир - спортсмены, и прежде всего - футболисты. В мужском зале парикмахерской моду диктует Англия, где кумир в стиле на протяжении уже нескольких лет - Дэвид БЭКХЕМ, на которого равняются многие.

- Это все тенденции мировой моды. А какие стрижки популярны у нас, во Владивостоке?

- Те же самые. Долгое время у нас был моден стиль "под крутого" - этакая помесь бандита и спортсмена. То есть мы всюду видели бритые под "3 мм" головы. Многим парикмахерам, особенно ленивым, это было удобно: оболванить клиента машинкой - дело десяти минут. Не надо ничего уметь и ничему учиться.

Но сейчас наше общество стало цивилизованнее, и на стрижку обращают все больше внимания. Идеальный образ 2005 года - здоровый ухоженный мужчина с продуманным стилем от кончиков волос до кончиков ногтей и, разумеется, с современной модной прической.

Популярен нынче стайлинг волос, при этом используются пенки, воски, лаки. Если раньше мужчина мог проснуться утром, провести ладонью по волосам и идти на работу, то теперь волосы принято укладывать. Стайлингом акцентируется челка или тот же кок.

Сегодня используются различные укладки волос, в зависимости от того, куда надо идти. На работу - одна укладка, более консервативная. В ночной клуб - совсем другая. Стайлинг помогает разнообразить и украсить укладку. Разумеется, желательно мыть голову перед сном, чтобы удалить с волос косметические средства. И все чаще мужчины специально приходят в салон, чтобы сделать прическу для вечеринки в клубе, выхода в театр.

Косметические фирмы выпускают специальные серии для мужчин: как для ухода за волосами, так и для стайлинга. Причем можно купить средства для натуральных волос, окрашенных, с добавками против перхоти, с отдушками.

- Кстати, стали чаще встречаться мужчины с крашеными волосами. Это нормально?

- Да, сейчас это не осуждается. Разумеется, цвета красок более спокойные, чем у женщин. В основном мужчины красят волосы, чтобы придать им здоровый вид и блеск, скажем, если они выгорели на солнце.

- То есть у мужских парикмахеров сейчас стало больше работы. А ведь считается, что мужчин стричь труднее, чем женщин.

- Я бы не сказала. Это зависит прежде всего от уровня мастера. Если парикмахер получил хорошее образование, то для него нет разницы, кого стричь. Просто раньше было меньше высококлассных мужских мастеров, многие не совсем понимали саму форму мужской стрижки. А "проблемные" волосы одинаково часто встречаются у обоих полов.

Предпочтения мастера больше обусловлены психологией. Есть парикмахеры, которые не любят работать с женщинами, другие - не любят стричь мужчин. Так что все дело только в психологии.

- А как часто надо стричься, чтобы прилично выглядеть?

- Это во многом зависит от статуса человека - плохо подстриженный мужчина в костюме за полторы тысячи долларов выглядит нелепо. Разумеется, это зависит от стрижки, типа окантовки. Например, если стрижка включает в себя фигурную челку или окантовку, то поправлять ее придется чаще, по крайней мере, раз в две недели, чем аналогичную стрижку, но без челки.

- В какую сумму обходится мужская стрижка?

- Во Владивостоке цены начинаются от 150 рублей. Ниже они только в учебных заведениях или в парикмахерских на окраинах города. Там можно подстричься и за 100 рублей, но качество, мягко говоря, не гарантировано. А если ценник в салоне начинается от 350-400 рублей, то это уже говорит о том, что там выше уровень образования мастеров, ведь чтобы соответствовать требованиям и иметь право называть себя "салоном", предприятие должно иметь в штате определенное количество мастеров высокой квалификации и художников-модельеров. А раз требования стали более строгими, то салонам приходится посылать своих мастеров в столицу на обучение и повышение квалификации. Соответственно, информации о том, как стричь качественно и стильно, стало больше.

В хороших парикмахерских стригут, как правило, по предварительной записи. Это не всегда удобно клиентам. С одной стороны - не приходится терять время в очереди, но с другой - многим заскочить "по пути" в парикмахерскую проще, чем заранее выделять время и специально ехать к парикмахеру. Но чтобы выглядеть достойно, раз в месяц время найти можно.