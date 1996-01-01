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Хабаровские "квадраты" дешевле приморских
Важнейшим преимуществом г. Хабаровска в решении жилищного вопроса по сравнению с Владивостоком (таблицу нового жилья в столице Приморья см. в №90 от 29 ноября) можно считать то, что в столице ДВФО два ведущих места на рынке нового жилья, помимо чисто коммерческих структур, занимают и кровно связанные с горадминистрацией МУП "УКС", и НО "Фонд жилищного строительства администрации г. Хабаровска". Во Владивостоке подобная структура - компания "Владстройзаказчик" - находится в стадии ликвидации и бездействует уже несколько месяцев.
Два других хабаровских лидера рынка нового жилья - строительная компания "Даллас" и военно-строительная ФГУПС "Дальспецстрой" - на коммерческой основе строят даже чуть дешевле "административных" участников рынка.
Можно отметить, что доля военных строителей в последнее время сильно упала. Если в середине 1990-х гг. "Дальспецстрой" строил в Хабаровске чуть ли не половину всего жилья, то сегодня у него в работе всего четыре дома.
Владивостокские лидеры ЗАО "ДВ "Стройсвязькомплекс" и ЗАО "Востокинвестстрой" более ярко выражены по сравнению с другими участниками этого рынка. Они, начиная от стадии "проект", каждый ведет до 10 жилых объектов одновременно.
Что касается цен, то для массового многоэтажного жилья Хабаровска характерно то, что они более демократичны, чем во Владивостоке. Для панельных домов цена предложения меньше на $ 100-150 (около $ 700 за 1 кв м), для монолитно-каркасных - на $ 250-300 (около $ 850 за 1 кв. м). Цена "квадрата" в кирпичных домах практически одинакова - в основном около $1000-1100. Также практически одинаковы цены на элитное жилье - на уровне около $ 1700-2000 за 1 кв. м. Так, во Владивостоке по "верхней планке" предлагаются квартиры в монолитном 18-этажном жилом доме компании "Динас" и в монолитной 25-этажке ЗАО "ДВ "Стройсвязькомплекс" - оба в центре города. За те же $2000 один кв. м в г. Хабаровске компанией "Контур" ведется строительство 13-этажного кирпичного дома класса "премиум" на ул. Ленина, и МУП "УКС" до такой же цены предлагает квартиры в 18-этажном кирпичном комплексе "Амурские зори-2".
Довольно дешево новое жилье предлагается в коттеджных городках Хабаровска. На цене, видимо, сказывается то, что строительство такого типа жилья здесь традиционно активно. В силу того, что здесь нет столь острой, как во Владивостоке, проблемы с участками земли. Итак, в Хабаровске 1 кв. м в коттеджном городке в с. Тополево - $600, по ул. Короленко - около $680, в районе Авиагородка - около $1050. Все эти варианты - в монолитном и кирпичном исполнении. Во Владивостоке 1 кв. м коттеджа в районе Весенней (28-й км) предлагается сегодня по $1050-1200, а в таунхаусах - по $900-950.
Пожалуй, надо отметить, что рыночные цены Владивостока, как считают специалисты, и должны быть выше. Причин тому несколько. Прежде всего, повышенная цена - это одна из особенностей крупных морских портовых городов. Другая причина - в силу местных особенностей в Приморье "выше" административные барьеры. Третья - во Владивостоке более сложные рельеф и грунты, удорожающие строительство. Вероятно, что здесь также больше спрос, что является еще одной серьезной причиной более высоких цен продаж. Пожалуй, еще одной из особенностей "соревнования" Хабаровска и Владивостока является количество ежегодно сдаваемых "квадратов". Тут явно лидирует Владивосток.
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