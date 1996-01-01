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Жилищный полуфабрикат
Ремонт или же отделка с обустройством придают жилью товарный вид. Однако потребитель сегодня часто отвергает "конечный продукт", предпочитая покупать "голые стены". Что это - мудрость, каприз и желание все сделать по-своему или же вынужденная необходимость?
Например, во Владивостоке в районе средней удаленности от центра квартира без ремонта или с небольшим косметическим ремонтом (немного подбелено, подкрашено, подштукатурено да сделана профилактика прижившемуся в помещениях "грибку") сегодня оценивается - $1000 за 1 кв. м. А вот за квартиру с евроремонтом часто просят и по $1200-1400. И это логично, потому что реальные затраты на дорогие отделочные материалы, сантехнику, работу строителей и пр., пожалуй, как раз и тянут на те же $150-400 за 1 кв. м. общей площади, которые накидываются к цене квартиры-простушки. Однако не все так просто.
- Продавцы пытаются диктовать цену ремонта, но покупатели с этим обычно не соглашаются. Они считают, что ремонт делался продавцом "под себя", и их главный аргумент: "Все здесь придется переделывать! Ужасные обои! Не того цвета кафель! Линолеум надо менять на паркетную дощечку! Вместо пластиковых окон желательны деревянные - это более модно!" И т. д. Убедить, что эта квартира стоит на $15-30 тыс. дороже, чем любая другая такой же площади, практически невозможно. Хорошо, если продавцу удастся выторговать $1-2 тыс., - говорит руководитель информационно-аналитического отдела ТД "Аском" Игорь БАБУРИН.
Вторичный рынок жилья по степени готовности его к новоселью сегодня почти вне конкуренции с рынком нового. Почему, собственно, нередко покупатель отдает предпочтение старому фонду, хотя и в новых домах есть квартиры, которые частные инвесторы предлагают с полной отделкой - например, около $2000 и более за 1 кв. м в кирпичном доме вблизи центра или в центре Владивостока. Судя по тому, что эти объявления появляются из месяца в месяц, продажи такого жилья являют собой редкое событие на рынке недвижимости.
Президент Приморской ассоциации строителей "Властра" Людмила ДАВЫДЕНКО считает, что новое жилье должно вводиться с элементарной отделкой и обустройством квартир, которые могут позволить справлять новоселье сразу же после подписания госкомиссией акта сдачи жилого дома. Практика, когда после ввода дома жильцы не могут вселиться многие месяцы, а то и годы, - неверная. На то есть несколько соображений.
Во-первых, простая отделка - это элемент более сложного дизайн-ремонта, который граждане планируют выполнить по своему вкусу на долгие годы. И делается такой ремонт не два-три месяца, как этот этап могут поточно пройти строители, а год-два.
Во-вторых, при таком объеме расходов денежных средств, как при приобретении квартиры, для того, чтобы осилить еще и этап "суперотделки", требуется мирная передышка. Она необходима для накопления необходимых для этого денег.
В-третьих, специалисты советуют не спешить с евроремонтом, пока дом не даст усадку. Хотя бы года три. Это в меньшей степени касается монолитно-каркасных зданий, но для кирпичных, панельных, деревянных и пр. - это существенный элемент в завершении их строительства. Поспешность, с которой евроремонты делались в домах, сдававшихся в 1990-х гг., зачастую принесла собственникам дополнительные хлопоты. Некоторым новоселам после первого евроремонта через несколько лет пришлось делать новый - усадка здания привела к существенной деформации элементов отделки.
В-четвертых, занимаясь ремонтом (отделкой и обустройством) квартиры как любитель-заказчик, новосел попадает в "ценовой лохотрон" материалов и услуг. При этом ему приходится переплачивать не 10-15% рыночной цены, а в несколько раз больше!
Строительство нового жилья по принципу "под ключ", когда человек может въезжать в новую квартиру, в которой сделана отделка, установлена сантехника и плита, сегодня редкость. Но такие примеры имеются. Самими условиями бюджетного финансирования строительства нового жилья, которое ведет Тихоокеанский флот для военных моряков, определено, что квартиры должны предоставляться им "по полной форме". И уже затем их личное дело - будут ли они жить в такой квартире, какой она им была предоставлена государством, или вложат свои деньги и усилия, чтобы сделать ее по своему вкусу.
- Доля отделки в стоимости строительства зданий, которые мы ведем, составляет около 13-15%, - говорит начальник отдела маркетинга ВМСУ ТОФ Алексей МЕЛЬНИКОВ. - Начиная строительство жилья для гражданских лиц, мы планируем также предложить квартиры "под ключ". Уже сейчас, в отличие от других, мы делаем в домах стяжку пола и затирку стен. Конечно, квартиры с отделкой нужны для относительно бедных покупателей. Богатые могут позволить евроремонт, и их пока устраивает, что они покупают жилье в черновом варианте - чтобы не переделывать.
- Мы не раз делали попытки строить жилые здания с полной отделкой. Например, собирались приступить к строительству "под ключ" модульных домов. При этом создать выставочный павильон, чтобы человек мог выбрать один из 4-5 вариантов отделки своей квартиры - с устройством теплых полов, сантехники, комплектацией мебелью и бытовой техникой, -говорит заместитель генерального директора компании "ДВ "Стройсвязькомплекс" Дмитрий МОКРОУСОВ. - Не отказались от этих планов и сегодня. Но низкий уровень доходов покупателей не позволял и не позволяет сделать этот переход. Люди живут еще такими категориями: "А если убрать эту стену, то насколько ваша квартира станет для меня дешевле? А что можно сэкономить, если не делать штукатурку и стяжку, не клеить обои?" То есть они готовы сами выполнять некоторые строительные работы, а это говорит о низком уровне экономики. Хотя есть надежда, что выйти на новый уровень строительства все-таки удастся. Кроме того, если у нас пойдет снижение процента по ипотечным кредитам до 7% годовых, то "вторичка" подорожает до уровня новостроя, и все ринутся на рынок нового жилья.
В "ДВ "Стройсвязькомплексе" считают, что квартиры "под ключ" в новом доме будут дороже сдаваемых без отделки примерно на $100-200 за 1 кв. м. К этому со временем можно добавить комплектацию мебелью, бытовой техникой, что обойдется еще до $200 на 1 кв. м.
Строители считают, что сегодня во Владивостоке есть ряд компаний с хорошей строительной базой, способных строить "под ключ". Вкупе с ними могут работать отделочники, предприятия, занимающиеся электрикой, сантехникой и пр., компании, торгующие бытовой техникой и мебелью.
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