Ремонтно-строительная "разводка"

Как гласит народная мудрость, один ремонт равноценен двум переездам, а два ремонта - пожару. И мало того, что любой ремонт квартиры малоприятен для проживающих в ней, так он еще и обходится в довольно крупную сумму. Впрочем, затраты вполне можно уменьшить, если внимательно присмотреться к предоставленной ремонтниками смете работ...

- Практически любая смета любой строительной компании на любые ремонтные и монтажные работы включает в себя различные приписки, - рассказывает пожелавший остаться инкогнито руководитель одной из строительных компаний Владивостока. - В итоге стоимость ремонта для заказчика серьезно возрастает.

Большинство граждан и организаций, затеявших капитальный ремонт, просто не могут грамотно сформулировать техническое задание: что нужно сделать, какие работы выполнить. А значит, разговаривают с подрядчиком на разных языках. И подрядчик, используя непрофессионализм заказчика, увеличивает размер сметной стоимости работ. Причем делает это самыми разнообразными способами. Рассмотрим основные из них.

Во-первых - это прямые приписки, при которых завышаются объемы фактически выполненных работ. Тут все просто - обязательно стоит взять в руки рулетку и все измерить самостоятельно.

Во-вторых, завышенные расценки. Как это делается? Пример: допустим, в смете есть позиция "замена стальных черных труб". Расценки на замену труб диаметром 15-20 мм и диаметром 25-40 мм различаются более чем на 30%. И в смету, естественно, вносится большая цифра. Причем берется расценка, включающая в себя сварку, а ниже строкой идет сварка отдельно, либо берется "с потолка" цена на вид работ, которая на 10-30% превышает существующие в городе расценки.

То же самое касается почти всех сантехнических работ и устройства электропроводки. Например, в смету закладывается кабель заведомо большего, чем необходимо, сечения ВВГ 3x2.5, а закупается ВВГ 3x1.5. В сметах на ремонт такие приписки можно найти практически везде.

Расход материалов - это третий способ "развода клиента на деньги". Особенно это касается расхода лакокрасочных, шпатлевок и т.п. материалов. Далеко не каждый знает нормы расхода, чем строители активно пользуются, закладывая заведомо большее количество. Если вы решили, например, покрыть стены латексной краской, то в любом магазине, торгующем соответствующим товаром, вы можете получить консультацию по необходимому количеству на единицу площади.

Также нередки случаи, когда расходные материалы включаются в смету дважды. Первый раз их включают в стоимость работ в соответствии с расценками (например, дюбели распорные, патроны для пристрелки при прокладке кабелей), второй - в отдельный раздел "ведомости ресурсов".

Зачастую подрядчики неоправданно раздувают и стоимость накладных расходов и сметной прибыли. Здесь почти всегда есть повод для торга. Более того, расходы на транспорт, включенные в накладные расходы, могут включаться в и другие разделы сметы, то есть учитываются два раза.

И, наконец, если не следить внимательно, то вместо материалов, указанных в смете, подрядчики могут использовать их дешевые аналоги: например, вместо паркета 32 класса закупить и положить 31-й, на вид неотличимый, но очень существенно разнящийся по цене и сроку службы. Поэтому обязательно требуйте чек из магазина, где будет указано, что именно было куплено.

В итоге стоимость ремонта увеличивается на 10-50% и более. Наиболее типичная цифра - 25-30% сверху. Но если ремонтники видят, что человек совершенно не разбирается в этих вопросах и не представляет, что и сколько может стоить, то могут запросить и в 2-3 раза больше реальной цены.

Если вы не уверены, что самостоятельно сможете разобраться в сметах, имеет смысл нанять консультанта. По оценкам экспертов, привлечение профессионального консультанта на этапе принятия технических решений позволяет удешевить строительство на 15-20%, а участие его в проверке сметы сулит еще дополнительную экономию - от 10 до 50%.