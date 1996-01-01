Письмо Деду Морозу

С 1 декабря в отделениях почтовой связи Приморья появится праздничная услуга "Почта Деда Мороза". Теперь все желающие жители Приморья могут получить именное новогоднее поздравление от Деда Мороза для себя, своих родных и близких, сообщила начальник отдела по связям с общественностью УФПС Приморского края Светлана ДМИТРИЧЕНКО.

В прошлом году эта акция действовала в 62 регионах России, куда не вошел Приморский край. Акция по переписке с Дедом Морозом была настолько востребована, что уже в этом году в ней участвуют все регионы России. Кстати, технология ведения переписки стала более совершенной. Если в прошлом году письма "От Деда Мороза" имели статус "простого", то с 2005 года они отправляются на бланках со штрих-кодом. Это означает, что благодаря индивидуальному штрих-коду, который присваивается каждому заказному письму, это отправление можно отследить на всем пути его прохождения к адресату. Это снижает риск потери письма и увеличивает скорость доставки.

С 1 декабря во всех отделениях почтовой связи все желающие смогут приобрести за 40 рублей специальный бланк заказа, который нужно заполнить и отдать оператору в отделении связи.

Кстати, почтовики Приморья планируют продолжить эту акцию и отметить своими новогодними подарками первых получателей поздравления от Деда Мороза во Владивостоке.

В конце 2004 года, с начала предоставления услуги, Почта России выпустила 200000 специальных маркированных конвертов с вкладышем для отправки Деду Морозу, а к новогодним праздникам 2005 года, в связи с большой популярностью услуги, выпущено 1,5 млн бланков заказов "Письмо Деда Мороза".