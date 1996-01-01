Ипотека стала доступнее

Более двух с половиной тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия благодаря краевой целевой программе "Ипотечное жилищное кредитование в Приморском крае" на 2003-2010 годы.

Как сообщили в комитете экономического развития администрации Приморского края, за время реализации программы процентная ставка по ипотечным кредитам снижена с 20-25% до 14% в год. Средний срок ипотечного кредитования увеличился с 3 до 10-15 лет, а максимальный - до 27 лет.

В Приморском крае создана инфраструктура ипотечного рынка, объединяющая 6 коммерческих банков, более 20 страховых, риэлтерских и оценочных организаций. Привлечено свыше 150 миллионов рублей долгосрочных финансовых ресурсов, в реальный оборот также вовлечены сбережения населения - 66,5 миллиона рублей.