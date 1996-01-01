Сахар может подорожать

На прошлой неделе биржевая цена на сахар-сырец, из которого вырабатывается больше половины потребляемого в России сахара, достигла восьмилетнего максимума. Весной внутренние цены могут вырасти на $60-70 за тонну, пишут "Ведомости".

На прошлой неделе биржевая цена на сырец достигла максимального с декабря 1997 г. уровня: 12,12 центов за фунт. "Даже при дальнейшем росте биржевых котировок на сахар-сырец пошлина останется на уровне $140 за тонну. Когда в прошлом году пошлину устанавливали, не предполагалось, что биржевые цены будут такими высокими", - констатирует гендиректор ИКАР Дмитрий РЫЛЬКО.

Если биржевые цены останутся на таком же уровне, сахар в России может существенно подорожать, считает трейдер Noble Resources SA Кирилл МИХЕЕВ. По его оценке и расчетам председателя совета Союза сахаропроизводителей Андрея ЧЕРНЫШЕВА, несоответствие мировых и внутренних цен на сахар составляет $50-60/т - на столько себестоимость переработки импортного сырца сейчас выше текущих оптовых цен на сахар. А поскольку операции с сырцом должны приносить компаниям доход "хотя бы $5-10" с тонны, внутренние цены теоретически могут вырасти на $65-70, подсчитывает Чернышев.