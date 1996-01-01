"Хлебный дом" презентовал новогоднюю линейку тортов

Не за горами Новый год. Для производителей сладостей это время больших продаж, первой из местных компаний о своей готовности к празднику заявило ОАО "Хлебный дом". На минувшей неделе здесь презентовали новогоднюю линейку тортов.

Всего в презентации участвовало 14 образцов. Как рассказала коммерческий директор предприятия Ирина ВАСИЛЬЕВА, кондитерские дизайнеры постарались удивить потребителей. Покупателям планируется предложить приготовленные специально к празднику торты "Снеговик", "Огненная собака" и "Зимние сани".

Этим новинкам только предстоит завоевывать рынок, но сегодня потребитель уже хорошо знаком с продукцией компании "Хлебный дом". По словам представителей компании, сегодня по объему продаж лидирует линейка европейских тортов, самым продаваемым тортом в последнее время признан торт "Капуччино".

Представители розницы, торгующие "кондитеркой", давали этому факту свою интерпретацию. По их мнению, покупатель предпочитает торт небольшого веса, в среднем чуть более килограмма. А вот торты весом более 2 кг могут залежаться на витринах магазинов. В среднем небольшая розничная точка в канун новогодних праздников реализовывает около 500 тортов.

Есть у представителей розницы и свой рейтинг "сладкой радости". В этом году покупатель предпочитал приобретать торты "Аэлита", "Золотой Рог", "Кармен". Единственное, что немного огорчило розницу, - это поднятие тарифов на доставку продукции. Отныне стоимость доставки составит 7% от суммы, на которую идет закуп продукции, представители "Хлебного Дома" мотивировали это ростом цен на ГСМ.