Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Производители безалкогольных напитков потягались... водой
Приморский рынок безалкогольных напитков сегодня перенасыщен продукцией разных производителей. Чтобы завоевать и удержать потребителя, приморские производители все больше внимания обращают на качество выпускаемой продукции. Об этом говорили в ходе смотра-конкурса безалкогольных напитков "Качество - залог успеха предприятия", который прошел 22 ноября во Владивостоке.
"Сегодня перед производителями уже не стоит проблема насыщения рынка. Основной задачей становится поддержание качества продукции - потребитель становится все более разборчивым при покупке. Поэтому производители готовы участвовать во всевозможных мероприятиях, которые объективно оценивают качество производимой продукции, - говорит один из организаторов смотра, начальник отдела по сертификации пищевой продукции и промышленных товаров Приморского центра сертификации Александр ФЕЙГИН. - Основной фактор, влияющий на качество безалкогольной продукции, - это вода, используемая при приготовлении напитков. Сегодня все компании работают практически на одинаковых ароматизаторах и подсластителях, поэтому на первый план выходит именно качество используемой при производстве воды и соблюдение температурных режимов. Конечно, хотелось бы, чтобы вместо подсластителей прозводители использовали сахар, но это невыгодно, так как увеличивается себестоимость, а, следовательно, и розничная цена готовой продукции".
Цена для данного вида продукции является одним из залогов успеха на потребительском рынке. Как говорят представители торговли, основной критерий, по которому покупатель выбирает безалкогольные напитки, - это их стоимость.
В смотре-конкурсе участвовало 9 предприятий (ЗАО "Тигрос", ООО ПКП "Бриг", ОАО "Ливония", ООО "Родник" и др.). На конкурс они представили продукцию трех видов - безалкогольные напитки "Дюшес", "Буратино" и "Лимонад". Дегустировали напитки сразу три комиссии - представители контролирующих органов, торговли и сами производители. В целом комиссии отметили достаточно высокое качество всех напитков, прошедших дегустацию.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Районы пошли вразнос вслед за краем