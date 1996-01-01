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Производители безалкогольных напитков потягались... водой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморский рынок безалкогольных напитков сегодня перенасыщен продукцией разных производителей. Чтобы завоевать и удержать потребителя, приморские производители все больше внимания обращают на качество выпускаемой продукции. Об этом говорили в ходе смотра-конкурса безалкогольных напитков "Качество - залог успеха предприятия", который прошел 22 ноября во Владивостоке.

"Сегодня перед производителями уже не стоит проблема насыщения рынка. Основной задачей становится поддержание качества продукции - потребитель становится все более разборчивым при покупке. Поэтому производители готовы участвовать во всевозможных мероприятиях, которые объективно оценивают качество производимой продукции, - говорит один из организаторов смотра, начальник отдела по сертификации пищевой продукции и промышленных товаров Приморского центра сертификации Александр ФЕЙГИН. - Основной фактор, влияющий на качество безалкогольной продукции, - это вода, используемая при приготовлении напитков. Сегодня все компании работают практически на одинаковых ароматизаторах и подсластителях, поэтому на первый план выходит именно качество используемой при производстве воды и соблюдение температурных режимов. Конечно, хотелось бы, чтобы вместо подсластителей прозводители использовали сахар, но это невыгодно, так как увеличивается себестоимость, а, следовательно, и розничная цена готовой продукции".

Цена для данного вида продукции является одним из залогов успеха на потребительском рынке. Как говорят представители торговли, основной критерий, по которому покупатель выбирает безалкогольные напитки, - это их стоимость.

В смотре-конкурсе участвовало 9 предприятий (ЗАО "Тигрос", ООО ПКП "Бриг", ОАО "Ливония", ООО "Родник" и др.). На конкурс они представили продукцию трех видов - безалкогольные напитки "Дюшес", "Буратино" и "Лимонад". Дегустировали напитки сразу три комиссии - представители контролирующих органов, торговли и сами производители. В целом комиссии отметили достаточно высокое качество всех напитков, прошедших дегустацию.

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