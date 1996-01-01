В гостях у Дракона

Корреспондент "ЗР" побывал в ознакомительном туре во Вьетнаме, организованном вьетнамской компанией "Нят Минь" для турфирм Приморья при содействии администрации Владивостока.

Пять с половиной часов на самолете - и мы в Ханое. Аэропорт Нойбай встретил нас ярким солнцем, безоблачным небом и... розами, которые вручили женской половине группы, едва мы спустились с трапа самолета. Но поскольку посещение вьетнамской столицы стояло последним пунктом нашей программы, мы отправились сразу в Халонг, расположенный в 170 км от Ханоя.

Проплывающие за окном изумрудные рисовые поля с копошащимися на них фигурками в конусообразных шляпах чередовались с промышленными сооружениями и деревеньками. Поездка на автобусе заняла 4 часа, хотя, по нашим меркам, туда можно было добраться раза в два быстрее. Дело в том, что во Вьетнаме огромные штрафы за превышение скорости, а потому все автобусные перемещения по стране - даже на пустых дорогах - проходили со скоростью не более 40 км/час.

Дракон, спустившийся к морю

Так переводится с вьетнамского название города Халонг. Вообще, драконы во Вьетнаме пользуются особым почтением (согласно древней легенде, вьетнамцы - дети короля Дракона и прекрасной Феи), а потому присутствуют в названиях рек, населенных пунктов и даже на фруктовых плантациях, где выращивается фирменный вьетнамский dragon fruit. C заливом связана своя легенда, по которой Халонг так понравился Дракону, что он, спустившись с небес, решил охранять это красивейшее место. Залив действительно чудо как хорош (кстати, именно здесь снимался "Индокитай" с Катрин ДЕНЕВ): на изумрудно-зеркальной глади площадью 1500 кв. м рассыпано более двух тысяч причудливых скалистых островов с гротами, пещерами и дикими пляжами. (Есть даже остров Титова, названный Хо Ши МИНОМ в честь космонавта №2 Германа ТИТОВА). Кстати, за свою природную красоту Халонг внесен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествовать по "лабиринтам" залива мы отправились на небольшом деревянном пароходике. От открывающихся пейзажей захватывало дух. Причалив к одному островку, искупались на его крохотном пляже и выпили кокосового молока, на другом - посетили Пещеру Удивления. А потом остановились в живописной тихой заводи, где вдоволь накупались и наплавались на каноэ, насладившись атмосферой расслабленности и покоя. Ужин, как и обед, изобиловал морепродуктами и фруктами. Утром нам предстоял двухчасовой перелет в Ньячанг.

Вьетнамское Средиземноморье

Так часто говорят о Ньячанге - городе-курорте и административном центре провинции Ханьхоа. Его 7-километровый пляж действительно считается одним из лучших во Вьетнаме: прозрачные бирюзовые воды, белый песок и круглогодичное солнце.

Прилетев в Ньячанг, сразу же отправились в Центр горячих источников и грязелечения. После водных процедур от усталости не осталось и следа. Выбирать было из чего: горячие ванны в деревянных кадках, обертывания грязью, несколько видов массажа... Кстати, эти грязи и минеральная вода помогают при заболеваниях мышц, суставов, опорно-двигательной и нервной систем и к тому же обладают омолаживающим эффектом, поэтому Ньячанг по праву считается еще и лечебным курортом.

Вообще, этот город нравится всем. Для детей - парк аттракционов и аквапарк, для взрослых - парусные клубы, дайвинг-центры (залив Ньячанг - одно из самых дешевых мест для занятий дайвингом, а его дно просто усыпано сотнями видов кораллов) и бурная ночная жизнь: в городе полно баров и дискотек. Из экскурсий - путешествие на лодке с прозрачным дном в морской заповедник Хонмун, посещение острова обезьян, крокодиловой фермы, Океанографического института, Чамских башен... Плюс огромный выбор мест проживания: от дешевых 2-3-звездочных гостиниц до роскошных 4-5-звездочных комплексов. Один из таких - Viet Perl - находится на "Маленьком бамбуковом острове" Хонче и соответствует всем представлениям об отдыхе класса "люкс", располагая еще и шикарным SPA-центром Shiseido.

Романтичный Фантхиет

Знакомство с Фантхиетом началось с нового, только что построенного курорта Rock Garden ("Сад камней"). Мы оказались первыми гостями этого живописного местечка. Расцвеченный огнями курорт выглядел сказочно. Нас поселили в 2-местные бамбуковые домики, рассыпанные на холме и утопающие в цветах и зелени. Небольшие, с глиняными полом и стенами, они оказались своеобразными, но уютными: бамбуковая мебель, балдахины, красиво оформленный чайный столик, "ночная история", балкончик с шезлонгами, душ под открытым небом... Посетив перед сном небольшой SPA-салон и искупавшись в бассейне, мы уснули под шум волн, а утром увидели курорт во всей красе.

Это место идеально для тех, кто устал от суеты и мечтает об уединенности и покое: отличный песчаный пляж, теплое и ласковое море, очень тихо и романтично. Впрочем, если захотите, специально для вас устроят шумную вечеринку. Отпраздновав в "Саду камней" Хеллоуин, мы в этом убедились.

Фантхиет - курортная зона с 25-километровой береговой полосой - предоставляет массу возможностей для отдыха. Для игроков в гольф - Novotel Ocean Dunes с самым большим полем во Вьетнаме. Для любителей экскурсий - Соломенный остров с дикими пляжами и кокосовыми рощами, "заблудившееся море", окруженное горами и джунглями, путешествие по канатной дороге к спящему на склоне горы Будде и, конечно же, изумительные песчаные дюны.

Море, ветер и свобода!

В 20 километрах от Фантхиета находится полуостров Муине, побережье которого заполнено многочисленными отелями и зонами отдыха. Посетив несколько респектабельных курортов с роскошными бунгало и всеми атрибутами отдыха "de luxe", мы слегка устали от избытка впечатлений и информации, и тут нас ждал приятный сюрприз: посещение первой русской кайтсерф-виндсерфстанции в Муине - Kitepiratе - и знакомство с соотечественниками: Леной, Кристиной и Никитой - необыкновенно позитивными, гостеприимными и энергичными ребятами, для которых настоящая свобода - это ощущение полета при полном единении с ветром и морем. После общения с ними заняться серфингом захотелось даже тем из нас, кто раньше и подумать не мог о таком "безумстве". Тем более что на станции есть школа, в которой новички могут пройти обучение всем видам серфинга под руководством сертифицированных инструкторов и получить сертификат, дающий право кататься на любой станции мира. Оборудование для обучения рассчитано специально на начинающих райдеров, а после окончания курса его можно взять в прокат.

Кстати, во время обеда в расположенном неподалеку виндсерф- и кайтсерф-центре Jibe's Beach Club у нас было ощущение, будто мы находимся на типичном европейском молодежном курорте, поэтому уезжали из Муине мы с твердым убеждением: это действительно одно из любимых мест отдыха серфингистов всего мира.

Южная столица

Четыре часа на автобусе - и мы в Хошимине (бывшем Сайгоне): самом большом и оживленном городе страны, где Восток прочно смешался с Западом. Времени на знакомство с этим удивительным городом у нас было немного, но мы успели почувствовать его особый колорит и ритм жизни. Короли дорог Хошимина (как, впрочем, и других вьетнамских городов) - мопеды. На них передвигаются дружными компаниями и целыми семьями, перевозят живность и различную поклажу (включая гробы!). Потоки мопедов бесконечны, и перейти дорогу можно только одним способом: не останавливаясь и не глядя на мотоциклистов. Они объедут вас сами.

"Мадам, мотобайк", - слышишь на каждом углу предложение мототаксистов. Неплохой способ увидеть город: вам не только покажут достопримечательности, но еще и терпеливо подождут, пока вы насладитесь их видами. Обойдется подобная экскурсия в $1-2, а впечатления будут незабываемыми. Тем более что мест, достойных посещения, немало: находящийся в 70 км от города тоннель-лабиринт Кучи, где прятались вьетнамские партизаны, собор Сайгонской богоматери, пагода Винь Нгием... И, конечно, самый большой городской рынок Бентхань с "золотой" улицей. Кстати, золото во Вьетнаме - и желтое, и белое - очень дешевое, при этом попадаются интересные по дизайну изделия.

Река девяти драконов

Так переводится название реки Меконг, путешествуя по которой мы наблюдали жизнь простых вьетнамцев. 2,5 часа на автобусе из Хошимина - и мы уже в Виньлонге, в лодке, направляющейся в сторону плавучего рынка Кайбе. Его особенность в том, что и продавцы, и покупатели передвигаются по нему исключительно на лодках.

Первая остановка - на ферме, где производятся воздушный рис, рисовые блинчики и кокосовые ириски. Познакомившись с технологиями производства и оценив вкусовые качества продуктов, мы отправились дальше, наблюдая за вьетнамскими крестьянами и любуясь колоритными пейзажами: фруктовые сады сменялись рыбацкими поселками, рисовые поля - непроходимыми джунглями.

Наш обед прошел в доме обычной вьетнамской семьи. Нам удалось поучаствовать в сборе урожая фруктов и посмотреть концерт, с которым выступили члены семьи. Переполненные впечатлениями, мы вернулись в Хошимин, взглянув на обратном пути еще и на самый большой в Азии мост - 1,5 километра длиной и 116 метров высотой, гордость южного Вьетнама.

Город взлетающего дракона

Так раньше назывался Ханой - город пагод, храмов и озер. Проведя в нем неполный день, мы, конечно, не успели до конца понять вьетнамскую столицу, но кое-что нам удалось увидеть. Например, змеиную деревню Лемат, жители которой ловят и разводят змей более 900 лет. Там нас угостили девятью различными блюдами и настойками и дали попробовать живое сердце только что убитой змеи и выпить ее крови.

Вечером мы побывали на представлении единственного в мире Water Puppets - Театра кукол на воде. И поскольку он расположен в историческом ханойском квартале "36 улиц" (на самом деле их больше 60), а до начала спектакля оставалось немного времени, мы все-таки успели пробежаться по его улочкам: Сахарной, Оловянной, Бумажной, Шелковой, Серебряной... Ощущения незабываемые!

- Восемь дней для знакомства с Вьетнамом - это очень мало, - сказал, прощаясь с нами, организатор поездки Ле Ван НГИА. - Роскошные пляжи и шумные мегаполисы, обилие фруктов, морепродуктов и дешевый шопинг - это далеко не все, что мы можем предложить вашим туристам. Вне вашего тура остались этнографические экскурсии, путешествия на слонах в горные деревни, где живут вьетнамские племена, а также пышные национальные фестивали...

Мы уезжали. В памяти всплывали пейзажи залива Халонг и хрупкие фигурки на бескрайних рисовых полях, белоснежные песчаные пляжи и таинственные джунгли... Неувиденным осталось многое: "Город Вечной Весны" Далат, древняя столица Хуэ, неразгаданные до конца Ханой и Хошимин... Впрочем, это отличный повод вновь вернуться в эту удивительную и гостеприимную страну, для того чтобы совершать новые открытия "своего" Вьетнама...

Фото предоставлены станцией Kitepirate.