Рыбную продукцию оценили

Высокое качество консервов, пресервов и рыбной кулинарии от приморских производителей подтвердил экспертный совет конкурса "Качество продукции - залог успеха предприятия", проходившего с 22 по 24 ноября во Владивостоке.

На конкурс, организованный Приморским центром сертификации, администрацией Приморского края, Роспотребнадзором и инспекцией Ростехрегулирования, была представлена продукция 20 приморских предприятий. Качество продукции оценивали 3 независимые комиссии: из числа организаторов и контролирующих организаций, представителей предприятий-производителей и торговых организаций. Для обеспечения наибольшей объективности при оценке продукции дегустация носила закрытый характер, т.е. образцы продукции были обезличены.

Конкурс проводился по трем номинациям. В первой - "Икра лососевая зернистая" - первое место досталось ООО "Рыбный мир" (Владивосток). Лучшей в номинации "Пресервы сельдь "Матье" была признана продукция ООО "Рыбный мир" (г.Владивосток), в номинации "Изделие кулинарное - кукумария тушеная с овощами" первое место заняло уссурийское предприятие "Гранд-Марин", а лучший салат "Юбилейный" оказался у р/к "Тихий океан" (п.Ливадия).

Победители конкурса, занявшие первые места, получили право маркировать свою продукцию знаком "Качество подтверждено экспертным советом".