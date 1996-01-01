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Корея приглашает туристов
Корейский полуостров пользуется все большей популярностью у приморских туристов. Это и неудивительно - именно в этом уголке земного шара можно получить весь спектр туристических услуг в любое время года.
Каждый из четырёх сезонов года в Корее прекрасен по-своему. Летом и осенью туристы предпочитают отдыхать на великолепных SPA-курортах, которых в Корее великое множество. Например, курорт Ocean Castle - это уголок нетронутой природы, расположенный на полуострове Анмёндо на западном побережье Корейского полуострова. Построенный и оснащенный по последнему слову новейших технологий, он представляет собой курорт нового поколения. Асан Спавис - спа-курорт, основанный на целебных термальных источниках в Асане. Имеются крытая и открытая зоны. Ванна с горячей водой под открытым небом позволяет купание даже в холодную погоду. "Сорак Вотерпиа" - комплексный тематический парк с различными внутренними и открытыми бассейнами горячей минеральной воды (площадь парка около 5 тыс. пхён), располагающийся у гор Сораксан, на территории туристической базы "Ханхва Сорак". Для бассейнов используется 100%-ная минеральная вода, температура которой составляет около 49 градусов.
Круглогодичный парк водных развлечений открылся как часть популярного кондоминиума в Даньяне. Danyang Aquaworld расположен в центральной части Ю. Кореи и занимает территорию 4,950 кв м. Парк поделен на несколько зон. В зоне оздоровительных водных процедур вам предложат комплекс, состоящий из 8 гидромассажных бассейнов. Дизайн и специфика каждого из них продуманы с целью избавить клиентов от духовной и физической усталости и поправить здоровье. Развлекательная зона включает ванны с минеральной водой, экзотические ванны (с добавлением фруктовых экстрактов и целебных трав), ванна для влюбленных, ванна "Пещера Сахэ" (создающая иллюзию купания в настоящей пещере). Развлекательная зона - это водные горки и прочие игровые сооружения.
В зимнее время года все большее количество людей предпочитают проводить отдых на горнолыжных курортах. В Корее горнолыжный сезон длится с ноября до начала марта, и все любители лыж с нетерпением ждут его начала. В Корее находятся 13 горнолыжных комплексов. Каждый из них постоянно обновляет и совершенствует своё оборудование для того, чтобы предоставить своим гостям возможность безопасно и увлекательно покататься на горных лыжах и сноубордах.
С декабря 2005 г. по март 2006 г. на курортах Йонгпхен и Муджу будет проводиться Лыжно-снежный фестиваль. Множество туристов из стран Юго-Восточной Азии приезжают сюда на три дня, чтобы насладиться катанием на горных лыжах и поучаствовать в разнообразных мероприятиях, проводимых в рамках этого фестиваля. Курорты Йонгпхен и Муджу, благодаря красоте и качеству снега, являются самыми популярными среди любителей горных лыж. Йонгпхен находится на высоте 700-1500 метров над уровнем моря. Этот курорт по праву называют Альпами Корейского полуострова. Также Йонгпхен известен тем, что здесь проходили съемки популярного в странах Азии сериала "Зимняя соната".
Кроме этого зимой в Корее большой популярностью пользуются горячие источники - SPA-центры, основанные на горячих источниках, они расположены по территории всей страны.
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