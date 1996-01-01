www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Корея приглашает туристов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Корейский полуостров пользуется все большей популярностью у приморских туристов. Это и неудивительно - именно в этом уголке земного шара можно получить весь спектр туристических услуг в любое время года.

Каждый из четырёх сезонов года в Корее прекрасен по-своему. Летом и осенью туристы предпочитают отдыхать на великолепных SPA-курортах, которых в Корее великое множество. Например, курорт Ocean Castle - это уголок нетронутой природы, расположенный на полуострове Анмёндо на западном побережье Корейского полуострова. Построенный и оснащенный по последнему слову новейших технологий, он представляет собой курорт нового поколения. Асан Спавис - спа-курорт, основанный на целебных термальных источниках в Асане. Имеются крытая и открытая зоны. Ванна с горячей водой под открытым небом позволяет купание даже в холодную погоду. "Сорак Вотерпиа" - комплексный тематический парк с различными внутренними и открытыми бассейнами горячей минеральной воды (площадь парка около 5 тыс. пхён), располагающийся у гор Сораксан, на территории туристической базы "Ханхва Сорак". Для бассейнов используется 100%-ная минеральная вода, температура которой составляет около 49 градусов.

Круглогодичный парк водных развлечений открылся как часть популярного кондоминиума в Даньяне. Danyang Aquaworld расположен в центральной части Ю. Кореи и занимает территорию 4,950 кв м. Парк поделен на несколько зон. В зоне оздоровительных водных процедур вам предложат комплекс, состоящий из 8 гидромассажных бассейнов. Дизайн и специфика каждого из них продуманы с целью избавить клиентов от духовной и физической усталости и поправить здоровье. Развлекательная зона включает ванны с минеральной водой, экзотические ванны (с добавлением фруктовых экстрактов и целебных трав), ванна для влюбленных, ванна "Пещера Сахэ" (создающая иллюзию купания в настоящей пещере). Развлекательная зона - это водные горки и прочие игровые сооружения.

В зимнее время года все большее количество людей предпочитают проводить отдых на горнолыжных курортах. В Корее горнолыжный сезон длится с ноября до начала марта, и все любители лыж с нетерпением ждут его начала. В Корее находятся 13 горнолыжных комплексов. Каждый из них постоянно обновляет и совершенствует своё оборудование для того, чтобы предоставить своим гостям возможность безопасно и увлекательно покататься на горных лыжах и сноубордах.

С декабря 2005 г. по март 2006 г. на курортах Йонгпхен и Муджу будет проводиться Лыжно-снежный фестиваль. Множество туристов из стран Юго-Восточной Азии приезжают сюда на три дня, чтобы насладиться катанием на горных лыжах и поучаствовать в разнообразных мероприятиях, проводимых в рамках этого фестиваля. Курорты Йонгпхен и Муджу, благодаря красоте и качеству снега, являются самыми популярными среди любителей горных лыж. Йонгпхен находится на высоте 700-1500 метров над уровнем моря. Этот курорт по праву называют Альпами Корейского полуострова. Также Йонгпхен известен тем, что здесь проходили съемки популярного в странах Азии сериала "Зимняя соната".

Кроме этого зимой в Корее большой популярностью пользуются горячие источники - SPA-центры, основанные на горячих источниках, они расположены по территории всей страны.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru