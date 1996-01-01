Сортировать сою можно машинально

Дальневосточные ученые разработали оборудование, позволяющее производителям сои значительно ускорить процесс сортировки бобов. По словам заместителя председателя ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА, установка по сортировке сои уже апробирована и работает на одном из приморских предприятий.

Производительность новой машины - 300 бобов в секунду, а стоимость - около $300 тыс. "Мы уже провели все необходимые расчеты рентабельности и выяснили, что расходы сельхозпроизводителей на приобретение новинки окупаются в течение года", - заявил Юрий Кульчин.