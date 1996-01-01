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Реально ли согласовать самовольную перепланировку жилья?
"Выполнена перепланировка без разрешительных документов" - такой штамп приводит в ужас обывателей, желающих приватизировать свои метры жилой площади.
Что такое перепланировка или переустройство жилого помещения?
В соответствии с ЖК РФ "переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения". Т.е. заменили ванну на душевую кабину - переустройство. Убрали шкафчик - перепланировка.
Для того, чтобы перепланировку или переустройство не признали самовольной, необходимо предпринять следующие шаги:
1. Изготовить проект у организации, имеющей лицензию на данный вид работ.
2. Получить Форму-9.
3. Получить Форму-7.
4. Полученные Ф7 и Ф9, а также копию ордера принести в МВК (межведомственная комиссия, которая наделена Правительством РФ правом давать согласие на реконструкцию жилого помещения).
Сначала МВК выдает разрешение на проведение перепланировки или переустройства жилого помещения. После выполнения строительных работ МВК выдает акт о том, что перепланировка или переустройство произведены в соответствии с проектом. Собственно, этот акт и является завершением процесса перепланировки или переустройства жилого помещения, и на его основании ПИБ обязан выполнить технический паспорт жилого помещения с учетом изменений.
Если перепланировка или переустройство жилого помещения выполнены без перечисленных выше действий, то такая перепланировка является самовольной!
В свете нового ЖК собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и/или перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести переустроенное жилое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены МВК.
На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный МВК срок и в указанном порядке, суд по иску МВК принимает решение:
1. В отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние.
2. В отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
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