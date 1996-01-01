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Законодательные органы виноваты в стагнации
Обманутых дольщиков в России сотни тысяч человек, полагает президент Ассоциации строителей России (АРС) Николай КОШМАН.
По мнению Николая Кошмана, в создавшейся ситуации в значительной степени виноваты законодательные органы, которые, в частности, приняв в прошлом году 214 федеральный закон о долевом участии в строительстве многоквартирных домов, "разрушили связь между застройщиком, банком и дольщиком".
Доля вины также лежит на Федеральном центре лицензирования (ФЦЛ) при Госстрое России, который отвечает за разрешительную деятельность строительных компаний. "ФЦЛ, несмотря на большое количество информации о фирмах, которые занимаются строительством финансовых пирамид в сфере жилищного строительства, до сих пор ни у одной из этих компаний за такого рода деятельность ни одной лицензии не отобрал", - сказал президент АРС.
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