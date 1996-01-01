Абрамовичу отказали. В покупке дома

Норвежский судовладелец Джон ФРЕДРИКСЕН отказался продать российскому бизнесмену, губернатору Чукотки Роману АБРАМОВИЧУ дом близ лондонского стадиона Стамфорд-Бридж даже за 100 млн фунтов, сообщила лондонская вечерняя газета "Ивнинг Стэндард".

По ее данным, владелец футбольного клуба "Челси" неоднократно обращался к норвежскому бизнесмену с просьбой переуступить ему особняк постройки 19-го века, расположенный поблизости от стадиона. В здании, который носит название Old Rectory ("Старый дом приходского священника"), насчитывается десять спален, комната для балов и спортивный зал.

"Абрамович предлагал 70 млн, 80 млн, потом 100 - это в два с половиной раза больше того, что господин Фредриксен заплатил за дом в 2001 г. И это показывает, что не всегда все можно купить за деньги", - сказал газете инсайдерский источник в клубе "Челси".