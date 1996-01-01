Монопольщики против "майского" чая

Получил дальнейшее развитие конфликт между чайными компаниями ООО "Орими Трэйд" и ОАО "Компания "Май" за торговую марку "Гита".

Государственная комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области официально огласила свое решение, согласно которому действия компании "Май" по производству и продаже продукции, копирующей аналоги "Орими Трэйд" - "Принцесса Гита СТС", "Принцесса Нури Отборный" и "Принцесса Нури Высокогорный", являются недобросовестной конкуренцией.

Чиновники предписали провинившейся стороне в течение месяца прекратить производство и распространение всех видов чая в упаковках, имитирующих аналоги. Таким образом, решение, принятое 28 октября, вступило в законную силу. Кроме того, "Орими Трэйд" вместе с еще двумя крупнейшими участниками рынка подписала специальное заявление, адресованное компании "Май" и членам ассоциации "Росчайкофе". В документе содержится требование исключить "Май" из ассоциации в случае неисполнения решения ФАС. В самом "Мае" заявляют, что решение ФАС противоречит российскому законодательству, и собираются обжаловать решение.

В ассоциации "Росчайкофе", членами которой являются обе компании, заявляют, что ситуация очень тяжелая. "Конфликт острый, и дальнейшее его развитие может негативно сказаться на рынке, если он не получит какого-то разрешения", - рассказал гендиректор "Росчайкофе" Рамаз ЧАНТУРИЯ.