Холостяцкий ужин идет на ура

Сегодня рынок делает все, чтобы у женщин было больше времени для отдыха, а холостякам было что съесть на ужин. Рынок готовых салатов и горячих блюд, продающихся в розницу, сегодня настолько привлекателен, что каждый уважающий себя супермаркет не только предлагает продукцию сразу нескольких производителей, но и старается открыть собственное небольшое производство.

Сама идея продавать в розницу готовую еду, как и полуфабрикаты, не новая. Рентабельность такого рода производства всегда была очень высокой - за счет торговой наценки в розничных сетях она составляет 85-100%, а то и выше. Поэтому салаты из морской капусты с добавлением морепродуктов, жареную рыбу или курицу всегда можно было купить в так называемых отделах кулинарии гастрономов советского периода или специализированных магазинах. В начале 90-х эта отрасль рынка практически умерла, лишь изредка напоминая о себе в виде одинокой кучи заправленной луком и маслом вареной морской капусты на витрине продуктового магазина.

Возрождение кулинарии

В первой половине 90-х на рынке появились готовые корейские салаты. Корейцы, мигрировавшие в Приморье из Средней Азии, нашли неплохое подспорье, начав продавать некоторые свои традиционные блюда. Через некоторое время свою нишу на рынке начала занимать китайская кухня под брендом "Чайна таун", которая с самого начала сделала упор не на салаты, а на готовые блюда.

В конце 90-х логичным завершением кулинарного "эксперимента" стала европейская кухня, представленная на прилавках магазинов поначалу традиционными салатами оливье и винегрет, а потом и горячими блюдами. Первым с блюдами европейской кухни на рынке появилось предприятие ИП Рычкова "Праздник вкуса". В условиях отсутствия конкуренции завоевывать рынки сбыта не было необходимости. Больше того, они нашлись сами.

- Так как первое помещение мы арендовали в столовой, - говорит Ольга РЫЧКОВА, - нас попросили выставлять продукцию у них. В эту столовую приходили сотрудницы из соседнего магазина, которые узнали о существовании нашего цеха, и стали заказывать нам салаты для продажи в своем магазине.

После этого у них резко вырос товарооборот: люди, узнав о салатах, специально приходили за ними в магазин и по ходу покупали что-то еще. Об этом стало известно владельцам соседних магазинов, но они не смогли выяснить, где производятся эти салаты. Тогда эти магазины начали скупать их и продавать у себя по той же цене просто чтобы привлечь покупателя. Похоже, у них это получилось. Позже законом утвердили требования к этикетке на товаре, где должны были быть указаны адреса и телефоны производителей, и о нас узнали многие.

В силу того, что технология этого вида бизнеса не очень сложная, вскоре на рынке количество таких предприятий увеличилось. Многие начинали с нуля. Одной из действующих ныне фирм помогла встать на ноги служба занятости населения, выдав безвозвратную ссуду в 11 млн руб. - довольно приличные по тем временам деньги.

Салат от супермаркета

Конкуренция на рынке кулинарии достаточно жесткая. И европейскую, и восточную кухни, и блюда с морепродуктами представляют, как минимум, по 2-3 крупных производителя, чья продукция в больших объемах продается во всех супермаркетах Владивостока. Теперь появилась другая тенденция: каждый уважающий себя супермаркет старается открыть собственное такое производство, как это сделали "В-Лазер Гипермаркет", "Сфера-Маркет" и "Парус".

- При организации "Гипермаркета" изначально планировалось приготовление салатов и готовых блюд на собственной базе, - рассказывает заместитель директора компании "В-Лазер Гипермаркет" Оксана ОВСЯННИКОВА. - Таким образом, в октябре 2004 г. впервые на наших витринах появились салаты под маркой "В-Лазер". В настоящий момент они составляют 20-25% от всей кулинарии (не считая салаты и блюда из морепродуктов).

Ассортимент кулинарии на прилавках представлен порядка 50 разновидностями рецептов. Однако большую часть составляют европейские блюда. Как говорят сами участники рынка, вкусы потребителей довольно консервативны. Что касается восточной кухни, то двум основным ее производителям: "Ли Не Ок" и "Чайна-Таун" - удается с лихвой обеспечить практически весь, не очень большой, сегмент кулинарии.

Капризные блюда

Несмотря на всю перспективность салатного рынка, есть в этом бизнесе и ряд сложностей. Связаны они, в первую очередь, с недолговечностью как готовой продукции, так и сырья, из которого ее изготавливают. Кулинарию необходимо как можно быстрее реализовать и хранить при специальном температурном режиме, для чего требуется специальное недешевое оборудование. Особые неприятности доставляют внезапные длительные отключения света, из-за чего продукция может испортиться.

Во-вторых, производство предусматривает часть такого "неблагодарного" ручного труда, как чистка лука, картошки и т.п. К тому же специфика этой отрасли требует сертификации собственных блюд. Как говорит Оксана Овсянникова, на утверждение списка рецептов из 10-15 блюд потребовалось около 15 тыс. руб.

Еще одно небольшое препятствие на пути дальнейшего развития, по мнению Ольги Рычковой, - это проблема с кадрами. Они довольно долго обучаются, потому как чаще всего на работу устраиваются люди без специального образования. Но как только они включаются в рабочий процесс, у многих возникает желание повысить свой профессиональный уровень. Такие сотрудники идут учиться, а потом, проработав 3-4 года, ищут другую работу. Может, даже у конкурентов.

Блюдо на заказ

Розница - не единственный рынок сбыта продукции кулинарных цехов. Существенную часть блюд готовят под заказ для банкетов, фуршетов, презентаций и просто для домашних праздничных столов. Предприятия, идущие в ногу с современными технологиями, задействуют для оформления заказов даже Интернет. На сайте можно ознакомиться и с меню, и с ценами, и даже посмотреть фотографии готовых блюд.

У активно развивающегося рынка кулинарной продукции, безусловно, есть, по мнению покупателей, масса преимуществ помимо экономии времени. Например, многим хозяйкам недешевые магазинные блюда подсказывают новые идеи для приготовления домашней еды. А некоторые заранее заказывают готовые сложные блюда и ставят на стол, выдавая за свои собственные.